¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢24ºÐ¤Î½÷À¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤µ¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¶ÐÌ³ÀèÉÕ¶á¤«¤é½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤ò¡¢NNN¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î20Æü¡¢½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¶á¤¯¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤ª¤è¤½10ÉÃ¸å¡¢ÃË¤¬¸å¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾»Öµ¿¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤É50Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¾å¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï3Ç¯Á°¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤ÇÊÌ¤Î½÷À¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²¤È¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½Ãæ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÈï³²¼Ô¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÒ»³¤µ¤ó¤ò°ìÊýÅª¤ËÁÀ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
