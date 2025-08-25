プロ8年目の巨人・田中瑛斗投手は、8月25日現在で、48試合に登板しています。去年まで過ごした日本ハムでは先発として投げていたこともありますが、1軍での最多登板は「4」試合でした。

その田中投手が「相棒」と称するボールは「シュート」です。投げはじめたのは3年前。ストレートがうまく投げられず、覚えた球種だといいます。しかし、投げはじめた頃はなかなかうまくいかなかったそうです。

「シュートでデッドボールを出すことが多かった。もう当てたらダメだ、とかメンタル的に投げることができなくなったこともあります」

その後中継ぎに回ることになり、シュートを投げなくなった田中投手でしたが、去年のオフに現役ドラフトで巨人に移籍することに。そこでの「出会い」が田中投手の人生を変えることとなりました。

「『シュートを武器にして。それだけでもいい。それで打たれたらいいやくらいの気持ちで投げてみろ』って、阿部（慎之助）監督に言われたんです」

その言葉に背中を押された田中投手。インコースにビシビシとシュートを投げ込み、相手チームからは厄介な存在に、そして、巨人の中継ぎには欠かせない投手として首脳陣からもチームメートからも絶大な信頼を得ることになりました。

「あれぐらい言ってもらえたら、自信になりますよね」

一気に増えた登板数に疲労具合を聞くと、首を横に振って、「もっと投げたい。50試合以上投げてみたいです。未知の領域」と笑った田中投手。巨人での阿部監督との出会いが田中投手の「プロ野球人生を変えた出会い」となりました。