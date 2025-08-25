【USJハロウィーン2025】新フード＆グッズ公開 ポケモンはメニュー一新、ハミクマ身に着けグッズも多数
【女子旅プレス＝2025/08/25】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年秋のハロウィーン・イベントに関連し、期間限定フード＆グッズの最新ラインナップを公開した。
ハロウィーンのたび幅広い世代に好評の、ポケモンたちのユカイなレストランが、今年はすべて新メニューになって登場。
ハンバーグとグラタンといった誰もが好きな料理が揃ったかわいいヒトモシのハンバーグプレートや、色々なサイズのバケッチャが集合したベーグルサンドのプレート、ジュペッタの容姿そっくりの洋ナシ＆ホワイトチョコムース、DJピカチュウ&ミミッキュのキッズセットなどがラインナップ。かわいさ満点のランチョンマットも気分を盛り上げてくれる。
DJピカチュウは立体感のある顔モチーフのキャップでも登場。ハロウィーンデザインのポケモンたちのTシャツも登場する。
「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の人気者「ハミクマ」が、今年は史上最大のラインナップで展開される。
この時期だけは「ユニバーサル・マーケット」が「ハミクマ・マーケット」に一変し、ファン必見の食べ歩きメニューが登場。ニューカマー「ハミクマキャンディ」のビビッドでスウィートな姿をそのまま表現したチュリトスや「ハミクマパンク」をモチーフにしたパンキーなデザインのホットドッグで映える食べ歩きを楽しめる。
その他にも「ハミクマ・ポップコーンバケツ」に加え、真っ赤なサーカステントから登場するハミクマの姿が禍々しくも美しいチョコレートケーキやスペシャルドリンクなど、見逃せないフードが盛りだくさんだ。
また、身に着けグッズとして、大胆なプリントがポイントの「ハミクマ」のTシャツと、刺繡で「ハミクマソウル」を表現したニットベスト、ふわふわしてかわいいキャップやベレー帽など多様なラインナップが揃う。
「フィネガンズ・バー＆グリル」では、今年も「バイオハザード」モチーフのメニューを提供。
クリスのタフな精神と肉体を支えるステーキセットをはじめ、4人のヒーローたちをイメージしたスペシャルドリンク＆コースターセットと、作品の世界観を食で堪能できる。
また、ラクーン市警察署「R.P.D.」のサイドパックをイメージしたマルチに使える「3WAYバッグ」や、対バイオテロ部隊「BSAA」北米支部のエンブレムが大きくデザインされた「Tシャツ」や「フェイスタオル」など、パークでしか手に入らないファン必見のオリジナルグッズの販売も予定している。
その他にも「チェンソーマン」、スヌーピーなどのハロウィーン期間限定のフードも登場。
この秋のスヌーピーは、サーカスコスチューム姿の限定デザインに。Tシャツとカチューシャや、ぬいぐるみキーチェーンなどを販売する。
さらに「チェンソーマン」のバックプリントがポイントのTシャツ、ポップコーンバケツをかぶったポチタのカチューシャや、見た目と味のギャップが楽しいフードなど、この時期だけの限定フード＆グッズが並ぶ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
※商品のデザイン、価格、販売店舗、販売方法および販売開始日などは、予告なく変更する場合がある。販売数には限りがある。
