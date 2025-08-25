フリーアナウンサーの杉崎美香さん（46）が24日、自身のSNSを更新し、第2子となる男の子を出産したことを発表しました。

杉崎さんは、インスタグラムで「先日、3000gを超える元気な男の子を無事に出産致しました！ 母子共に健康です」と報告。

また、出産当時を振り返り「あまりに元気いっぱいな産声を聞いた時は、ほっとして涙がポロポロ出てきました。病院の先生方の温かなお声がけや手厚いサポートのおかげで、不安な気持ちに襲われることなく、心穏やかなお産をすることができました。心から感謝の気持ちでいっぱいです」と、つづりました。

そして、家族の中で最初に赤ちゃんを抱っこしたのが長男だったと明かし、「どんな気持ちだったのかなぁ ずっとずっと記憶に残っているといいな」と、母親としての思いを明かしました。

続けて、「新生児の尊さと可愛さと香りを忘れかけていたので、日々自分の体に擦り込ませるように大切に過ごしております」と新生児育児を懐かしんでいるとつづり、「出産まで大きなトラブルなく、そして無事に産後を迎えられていることを、改めて神様に感謝致します。いよいよ9歳差育児のスタート。ベビーさん！ 我が家に来てくれてありがとう」と、感謝をつづりました。

杉崎さんは、2016年に第1子となる男の子を出産。そして2025年6月に、第2子を妊娠中であることをSNSで報告していました。