「買うなら早めに」「バズる理由わかった！」【GU】おしゃれママの「愛用トップス」

服に迷える季節の変わり目は【GU（ジーユー）】を愛するおしゃれママさんが実際に愛用しているトップスに注目してみて。フェザータッチ素材のプルオーバーやネックラインのデザインが絶妙なタンクトップなど、ftnインフルエンサーの@cococloset128さんも「バズる理由が分かりました」と太鼓判を押すトップスをお届けします。サイズ欠けしているアイテムもあるようなので、早めのチェックがおすすめです！

繊細なフェザーニットが上品さを醸し出すプルオーバー

【GU】「フェザーヤーンニットプルオーバー」\1,990（税込）

繊細な毛足が上品な印象を感じさせるフェザータッチ素材のニットプルオーバー。ダボつきすぎない程度に余裕を持たせたシルエットとボートネックによって、1枚で着て抜け感を演出してくれるのが魅力です。ふんわりとした生地の風合いがコーデを秋らしくアップデートしてくれそう。ピンク・ブラック・ナチュラルの3色がラインナップされています。

露出度控えめなデザインでワンツーコーデも華やかに

早速ナチュラルカラーをGETした@cococloset128さんは「買うならお早めに」とプッシュ。ベージュカラーのタックパンツとワンツーで合わせても単調にならず、華やかな着こなしが楽しめます。肩先にかかるフレンチスリーブになっているため、腕まわりの露出感を抑えられるのも大人世代が支持したくなるポイントに。ベースはシンプルなので、小物で遊んでみるのもGOOD。

1枚着からレイヤードまで着回せる名品タンクトップ

【GU】「リブニットスクエアネックタンクトップ」\1,290（税込）

装飾を省いたシンプルなデザインで、1枚着からレイヤードまで多彩な着こなしに応用できそうなタンクトップ。わずかに丸みを持たせたスクエアネックは、深すぎず詰まりすぎない絶妙な開き具合がデコルテのラインを美しく見せてくれそう。ブラウンをはじめとするベーシックカラーのほか、この秋の注目カラーである鮮やかなレッドも展開されているので、イロチ買いも検討を。

スクエアネックを頼りにエレガントな肌見せコーデ

@cococloset128さんは黒のタンクトップに上品なパープルのフレアスカートを合わせ、どこかリラックス感とエレガントなムードが漂う大人カジュアルコーデに。インナーのストラップの露出を気にせず着やすいちょっとしたデザインのバランスが、大人女性からの支持を集めるポイントかも。秋口にはジャケットのインナーとして着回すのも素敵！

