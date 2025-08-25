¥á¥Ã¥·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥é¥ß photo/Getty Images

²¤½£¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤­¤¿DF¤Ê¤é·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÊ¹¤«¤ì¤ë¼ÁÌä¤À¤í¤¦¡£C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¾å¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤À¡£

¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ä¥ß¥é¥ó¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤­¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍDF¥¢¥Ç¥£¥ë¡¦¥é¥ß¤Ï¤½¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç2¿Í¤È²¿ÅÙ¤â´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤¿Áª¼ê¤Ç¡¢¥é¥ß¤â¤½¤Î¼ÁÌä¤ò²¿ÅÙ¤â¼õ¤±¤Æ¤­¤¿¡£

2023Ç¯¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¥é¥ß¤¬²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢DF¤«¤é¸«¤Æ¥í¥Ê¥¦¥É¤È¥á¥Ã¥·¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡Ö»ä¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç2000²ó¤ÏÊ¹¤«¤ì¤¿¼ÁÌä¤À¤Í¡£¥á¥Ã¥·¤«¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤«¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¤¬¹¥¤­¤À¤«¤é¡¢¸À¤¦¤Î¤Ï¿É¤¤¡£2¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï°ã¤¦¤·¡¢Èæ³Ó¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ê¤é¿¨¤ì¤¿¤ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤­¤ë¤È¤Î´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤Ï¥·¥ã¥Ä¤òÄÏ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ê¡ØL¡ÇEquipe¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£

¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿Á´À¹´ü¤Î¥á¥Ã¥·¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ã¤¤º¢¤Î¥á¥Ã¥·¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¤¿¤¯¤Æ¤â½ÐÍè¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£