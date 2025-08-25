½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢¼¡Àï25Æü¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯17°Ì¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡Å¨¾¤ÎÀïÎ¬¤Ï¡Ö¸¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×Æ¬Ç¾Àï¤«¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤Ç½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¡Ë¤Ï½éÀï¤Î¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¸á¸å7»þ¤ËÆ±17°Ì¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î2ÀïÌÜ¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡×ÆüËÜ¤ËÆ¬Ç¾Àï¤ÇÄ©¤à¡ª¡©
1994Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¿ô¤¤¤ëÃæ¡¢ÃíÌÜ¤Ï½éÀï¤ÎÀ¤³¦½÷²¦¡¦¥»¥ë¥Ó¥¢Àï¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿13ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥¢¥ó¥Ê¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥·¥å¥¯¡Ê24¡Ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¹¶·âÀìÌç¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¿ÈÄ¹194cm¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¹â¤µ¤È¥µ¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥¹¥È¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢·è¾¡Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥ä¥¯¥Ö¡¦¥°¥¦¥©¥·¥å¥¯´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÀï¤Ø¡Ö¸¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡£ÆüËÜ¤ÏÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÎÏÇ¤¤»¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÆ¬Ç¾Àï¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½Äê¤À¡£ÆüËÜ¤È¤Î²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï4¾¡1ÇÔ¡£
ºÇÇ¯¾¯19ºÐ¡¦½©ËÜÈþ¶õ¡Ö¸µµ¤¤è¤¯¥×¥ì¡¼¡×ÆüËÜ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤Ë
Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¤¤ÆüËÜ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ë¤¤¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤Æ¡×¤ÈÀÐÀî¿¿Í¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê25¡Ë¤ÏÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾ï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¹¶¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
½éÀï¤Î¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¤ÇºÇÂ¿18ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿½©ËÜÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¼«Ê¬¤«¤é´î¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µµ¤¤è¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£
¡Ú¥×¡¼¥ëH¤ÎÀ®ÀÓ¡Û¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð
1¡ËÆüËÜ¡¡¡¡¡¡¡¡1¾¡0ÇÔ¡¡3¥Ý¥¤¥ó¥È
1¡Ë¥»¥ë¥Ó¥¢¡¡¡¡1¾¡0ÇÔ¡¡3¥Ý¥¤¥ó¥È
3¡Ë¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡¡0¾¡1ÇÔ¡¡0¥Ý¥¤¥ó¥È
3¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡0¾¡1ÇÔ¡¡0¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡»î¹çÍ½Äê¡ÛÆüËÜ»þ´Ö
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡»3¡¼0 ¥«¥á¥ë¡¼¥ó
25Æü¡Ê·î¡Ë19¡§00¡Á¡¡vs ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê
27Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00¡Á¡¡vs ¥»¥ë¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡
