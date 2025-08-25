ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤ò¶¼Ç÷¤·3000Ëü±ß¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿¡È½÷¼¼Ä¹¡É¡¢ËãÌôÍÆµ¿¤Ç¤â¼Â·ºÈ½·è
ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤ò¶¼Ç÷¤·¡¢Ìó3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ë¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿Í·¶½Å¹¤Î½÷À¼¼Ä¹¤¬¡¢ËãÌôÅêÌôÍÆµ¿¤ÎºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¤âÄ¨Ìò·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾×·â¡Û¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤òñÙ¤·¤¿¡È½÷¤¿¤Á¡É¤ÎÈóÆ»¤ÊÈÈ¹Ô
8·î25Æü¡¢Ë¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥½¥¦¥ë¹âÅùºÛÈ½½ê¡¦·º»ö3Éô¡Ê¥¤¡¦¥¹¥ó¥Ï¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤ÏºÇ¶á¡¢ËãÌôÎà´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿Í·¶½Å¹¤Î½÷À¼¼Ä¹A»á¡Ê31¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢1¿³¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÄ¨Ìò1Ç¯¤òÀë¹ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌôÊªÃæÆÇ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à40»þ´Ö¤ÎÍú½¤¤âÌ¿¤¸¤¿¡£
ºÛÈ½Éô¤Ï¡ÖËãÌôÎà´ØÏ¢ÈÈºá¤ÏÆÃÀ¾åÅ¦È¯¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÆÈÈ¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¯¡¢¸ø¶¦¤ËµÚ¤Ü¤¹³²°¤ÎÄøÅÙ¤âÂç¤¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖA»á¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅêÍ¿¡¦µÛ°ú¤·¤¿¤ê¤·¤¿ËãÌôÎà¤Î¼ïÎà¤ä²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ºáÀÕ¤Ï·Ú¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
A»á¤ÏËãÌô¤Ê¤É¤ÎÁ°²Ê6ÈÈ¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¥Ò¥í¥Ý¥ó¤äÂçËã¤ò3²óÅêÍ¿¤Þ¤¿¤ÏµÛ°ú¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢A»á¤Ï¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²³åÍÆµ¿¤Ç¤¹¤Ç¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¨Ìò5Ç¯6¥«·î¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÄ¨Ìò1Ç¯¤òÉþÌò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
A»á¤Ï2023Ç¯9·î¡¢¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý»ß¤á¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢3²¯¥¦¥©¥ó¤ò¶¼¤·¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¤Ç¹´Â«¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Åö»þA»á¤ò¶¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥Ã¥¥ó¥°ÈÈ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆ±¤¸¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ß¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ±Ç²è½÷Í¥B»á¡Ê30¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸å¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
B»á¤ÏA»á¤«¤é¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢2023Ç¯10·î¤Ë1²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1000Ëü±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤òÄ¾ÀÜ¶¼Ç÷¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë5000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó500Ëü±ß¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤È´ØÏ¢¤·¤¿ºÛÈ½¤ÇA»á¤Ï¡¢7·î16Æü¤Î¹µÁÊ¿³¤ÇÄ¨Ìò5Ç¯6¥«·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£B»á¤ÏÄ¨Ìò6Ç¯6¥«·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢A»á¤äB»á¤«¤é¶¼Ç÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ËãÌôÅêÌô¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¿ô²ó¤ÎÁÜºº¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ±¢ÀÈ½Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ØÏ¢µ¿ÏÇ¤ÎÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤À2023Ç¯12·î¡¢ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥½¥ó¥®¥å¥ó¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1975Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2001Ç¯¡¢MBC¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÇò¤¤µðÅã¡Ù´Ú¹ñÈÇ¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¡È¥Á¥§¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡ÊÆüËÜ¤ÎÎ¤¸«æûÆó¡ËÌò¡É¤ò±é¤¸¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¥×¥ê¥ó¥¹1¹æÅ¹¡Ù¡Ø¥Ñ¥¹¥¿¡ÁÎø¤¬½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥Ç¥£¥¢¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡Á»ä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡Á¡Ù¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£±Ç²è¡ØËÍ¤ÎºÊ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ØºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¡Ù¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2009Ç¯5·î¤Ë½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¸¥ó¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤¬¡¢2011Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯12·î27Æü¡¢48ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£