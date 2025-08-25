女優の飯島直子（57）が25日、自身のインスタグラムを更新。親友のコンサートでのショットを公開した。

連日の猛暑について「八月も あとわずかだよ 信じられないね」とつづった後、「一昨日は姉妹で工藤しーちゃんのコンサートへ」と姉とともに仲良しの歌手・工藤静香のコンサートを見に行ったことを報告。

「本人を目の前にし あまりの可愛さに姉は大興奮」と姉の反応を明かし、「そして、イモトのあやこちゃんにも会えたのしく皆んなで観賞しましたよ」とお笑いタレントのイモトアヤコを含めた3ショットも投稿した。「記念にペンライト購入 びっくりするほど明るく 災害時にも使えそうだ。本人も同じこと言ってました 使い道いろいろ」とペンライトを手にしたショットもアップした。

フォロワーからは「しーちゃんと2人で並んでると美人姉妹みたい」「私もしーちゃんのライブに、行きました なおちゃんからのお花ありましたね」「姉妹でLIVE楽しんだのねホント仲良し姉妹で羨ましい」「お姉さんが生、工藤静香さんに興奮わかります笑 そんなお姉さん素敵です」「私もしーちゃんのペンライト持ってるよ」などのコメントが届いている。