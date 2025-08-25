お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが25日に自身のアメブロを更新。体調不良を告白し、家族で北海道を訪れたことを報告した。

この日、まさみさんは「父が亡くなってから体調が良くなくて、、、」と切り出し「あまり眠れなくて朝方目が覚めてしまったり目眩、吐き気とかもひどくなってきて家事、育児もまともにできない日もあって」と症状を告白。病院を受診したところ「自律神経が乱れているかもしれないのと更年期障害かもーとも言われた」と明かし「ちょっとショックだけどそーゆうのも出てくる年齢だよね。。」と心境をつづった。

続けて「夏休み前半はパパの仕事にくっ付いて北海道に行ってきましたー！」と報告。しかし、滞在中は「38°C」と猛暑だったそうで「暑すぎて牧場の牛も熱中症！？ってくらいグッタリしてた」と現地の様子を説明し「汗だくで乳搾りして絞った牛乳でバター作った！！作りたてバターは最高に美味しかった」と体験を振り返った。

また、暑さのため「お次はサケのふるさと千歳水族館へ」と次の目的地を明かし「ここがすんごい良かったの！！次へ続く」とつづり、ブログを締めくくった。