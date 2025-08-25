ダイキャスト製ミニカー「TOMICA TUNES DISNEY CHARACTERS Vol.2 SPACE RETRO」が10月中旬より発売される。

「トミカ」は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、2025年に55周年を迎える玩具シリーズ。タカラトミーグループから発売された「トミカ」シリーズは、国内外累計10,000種以上の車種を発売。累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えている。また、2012年からは、「トミカが夢のコラボレーション！」をコンセプトに、幅広いターゲット層に人気のあるコンテンツを取り入れたシリーズ「ドリームトミカ」を展開している。

本商品はトミカにキャラクターが乗車して“かわいくチューンアップした”シリーズ「TOMICA TUNES（トミカチューンズ）」の第3弾で、「スペース＆レトロ」をテーマにしたUFO型のミニカー。8月28日からは「タカラトミーモール」にて予約受付が開始される。また、本商品は、アジア5の地域（日本、中国、香港、台湾、マカオ）で発売予定だ。

2025年で30周年を迎える映画『トイ・ストーリー』のバズ・ライトイヤーやエイリアン、ロッツォのほか、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダックなどのディズニーキャラクター6種類が展開される。どのキャラクターが入っているかは開封時に明らかになる。 （文＝リアルサウンド編集部）