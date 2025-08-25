生まれたときから、ずっと一緒に過ごしている双子ちゃん。そんな双子ちゃんのひとりに、おやつを2つ渡すと…！？双子の絆が伝わってくる動画が、Instagramで話題になりました。「双子ちゃんってほんと神秘的！」「尊すぎるよ……」と反響が寄せられています。



【動画】1歳の双子ちゃん、ひとりにおやつを2つ渡すとどうなる？

動画に出てくるのは1歳の双子ちゃん。どちらも女の子で、4歳のお兄ちゃんと2歳のお姉ちゃんがいます。



「双子のひとりにおやつを2つ渡すと、相棒に分けてあげるのか？」というタイトルのもと、ママから2枚のビスケットを受け取ったのは、双子のお姉ちゃん（次女ちゃん）。



すると、受け取った瞬間にクルっと後ろを振り向き、何の迷いもなく、双子の妹ちゃん（三女ちゃん）のもとへ…！片方のビスケットを、お茶を飲んでいた三女ちゃんへと手渡します。



続いて場面は切り替わり、今度は三女ちゃんが2枚のビスケットを受け取ります。すると、すぐ後ろを次女ちゃんが通り過ぎたことに気が付かず、クルっと逆の方向へと振り向き、次女ちゃんを探す三女ちゃん。ビスケットを両手に大事に持ったまま、テクテクと歩く姿が何とも可愛らしく映ります。



そして、目の前にいたお兄ちゃんには目もくれず、長女ちゃんも気にも留めず、ようやく見つけた次女ちゃんのもとへ…！相棒である次女ちゃんがしっかりとビスケットを受け取り、動画は締められました。



ちなみに3つ以上のおやつを渡すと、お兄ちゃんや長女ちゃん、ママへと分けてくれるという双子ちゃん。でも、苦手なおかずが出たときは俊敏な動きで、相棒のお皿に投げ入れちゃうそう…！これからの双子ちゃんの成長が楽しみですね。



動画を撮影していたママ（＠94_minimum）に話を聞きました。



ーーママから見た双子ちゃんは、どのような関係性でしょうか？



「『相棒』という言葉がぴったりの、いつも一緒にいてなんでも分け合う、大切な存在なのかなと思います」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「純粋に私も『かわいい！』と思って投稿をしたので、たくさんの共感のコメントをいだだけで嬉しかったです」



ーー双子ちゃんが生まれてからの約1年、4人育児を振り返ってみて大変と感じること、楽しいと感じることを教えてください。



「兄姉2人とも面倒見が良く、ひとりずつ相手をできる赤ちゃんがいるので取り合いにならず、双子が生まれて来てくれて良かったなと思っています。一日中ほぼワンオペなので、毎日大変で怒鳴ってることが多いですが、4人で遊べることも増えてきているので、見ていて癒されます」



双子ちゃんの愛らしい姿に、多くのコメントが寄せられました。



「赤ちゃんがお菓子もらって『一個は相棒のだわ！』って思うの？！可愛い過ぎます〜♡」

「うちの双子も7歳になるけど、未だに半分こします。ひとつしかなくても、かじりあって一緒に食べてます♡双子産んでよかったと思う瞬間です！」

「親御さんの育て方、素晴らしい！ずーっと仲良く大きくなぁ〜れ♡」

「えぇぇぇ！こんな小さい子がこんな優しい心持ってるの？可愛すぎるー」

「受け渡し失敗して落としちゃったり、空振りしちゃったり、めっちゃ人生1周目なのにちゃんと相手を思いやれてて泣きそうです」



Instagram（＠94_minimum）では、4人きょうだいの仲睦まじい姿や、ママの手作りご飯やおやつなど、おしゃれで丁寧な暮らしの一部を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）