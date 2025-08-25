WHATMOREが、ニューシングル「go!」をリリース。また、あわせて同曲のMVが公開された。

本楽曲は、これまでの2枚のシングルで聴かせたヒップホップサウンドから、よりシャープなオルタナティブロック寄りのサウンドへとシフト。ジャンルを超えて、その音楽性を広げている。歪んだギターのコードとアップテンポなドラムに牽引され、前半はジャクソン・オーガストのコーラスを軸に展開。その後、メロウなベースラインがブレイクダウンし、セブによる思慮深げな失恋を匂わせるラップへと繋がっていく。

MVは、長年のコラボレーターのパトリック・リネハンが監督を務めた。セブがラップする中、メンバーは夜のニューヨークをクルージング。自転車を乗り回し、食料品店でモッシュを始め、ニューヨークの街を駆け巡る。次々と切り替わるシーンが、楽曲とニューヨークのエネルギーを視覚的に捉えている。

また、本楽曲のリリースにあわせてメンバーのシスコ・スワンクの自己紹介ビデオも公開。パナマ移民の父が音楽監督を務める地元の教会でピアニストとしてスタートした彼の、慎ましい才能の原点を振り返る。

（文＝リアルサウンド編集部）