子育て中のパパが投稿した「子育てしてなかったら一生言わなかった言葉」を集めた動画がInstagramで345万回再生され話題です。クスッと笑いを誘うユーモアあふれるエピソードに、「とっても愛を感じます♡」「面白すぎて涙出るw」と多くの反響が寄せられました。



【動画】共感の声続々…！「子育てしてなかったら一生言わなかった言葉」

動画を投稿したのは4歳の男の子を育てるおとパパさん（＠oto_papapa）。息子さんとパパが追いかけっこをしている姿を背景に、次々と「子育てしてなかったら一生言わなかった言葉」たちがテロップで流れます。



まずは、「冷蔵庫でアンパンマン寝かせたら風邪ひいちゃうよ」アンパンマンを冷蔵庫に入れたくなってしまったのでしょうか…！



続いて、「リモコンと一緒にお風呂は入れないよ」幼い子どもたちに、なぜか人気のリモコン。お風呂場へリモコンを持ってくる息子さんの姿が、目に浮かびます…！



どんどんとリズミカルに流れてくる言葉が、クスッと笑いを誘います。「バナナには絆創膏、はらなくて大丈夫だよ」皮をめくったバナナが気になったのでしょうか…。絆創膏をはることも、楽しくて大好きなんですね。



どの言葉も、幼い子どもならではの視点や考えから出てくる言葉ばかりで、文字にしてみるとよりユーモラスな世界観が際立ちます。追いかけっこでたくさん走りまわったパパと息子さん。最後には「みんなが子育てしてなかったら一生言わなかった言葉、コメント欄で教えて」と、呼びかけのテロップが添えられました。



動画を投稿したおとパパさんに、話を聞きました。おとパパさんは『見るだけで心がスッキリ軽くなる』をテーマに、料理や家事、子育てについて投稿されています。



ーー4歳の息子さんと過ごす日々はいかがですか？



「毎日ドタバタですが、このバタバタが今しかない宝物だと思っています！」



ーー『子育てしてなかったら一生言わなかった言葉』について、投稿をしようと思ったきっかけを教えてください。



「子育てをしていると、独身時代や夫婦ふたりの頃には絶対に出てこなかった言葉が、日常的に口から出てくるようになっていて…。子どもがいなかったら絶対に言っていなかった言葉を、楽しんでくれる人もいるんじゃないかと思い、この投稿を作りました。」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「想像以上に多くのコメントをいただき、本当にびっくりしました。自分の家庭だけの『あるある』だと思っていたことが、こんなに多くのご家庭で共通しているんだと分かりました。未だに届くコメントも、すごく楽しみながら読ませて頂いています」



ーーInstagramで発信をするようになったきっかけ、また、Instagramを通して伝えたいことを教えてください。



「Instagramを始める際にリサーチをしたときに、いろんなことにストレスを抱えている主婦さんは自分が思っている以上に多い、ということを知りました。そんなストレスを発散できるような投稿を、旦那目線で、笑いも織り交ぜながら発信できれば少しでも主婦さんの気持ちも軽くなるのではないかと思い、このアカウントを始めました。



僕の投稿を見た方が、『うちだけじゃないんだ』とホッとできたり、『よし、明日も頑張ろう』と思えるきっかけになれば嬉しいです。大変な日もありますが、一緒に笑いながら乗り越えていきましょう！」



コメント欄でも、1700件を超える『子育てしてなかったら一生言わなかった言葉』や共感の声が寄せられました。



「ママだけ保育園行っちゃうよ！！（意味ないww）」

「あ〜（笑）。コメ欄が面白すぎですって！！ずーっと爆笑ww」

「ここやばいwwwインスタ歴15年で一番わろてるww」

「鬼さんに電話するよ！！」

「『かが』じゃなくて『蚊』だよ（笑）」

「すみません、そちらに扇風機のリモコン忘れてませんか？とファミレスに電話しました…」



おとパパさんのInstagram（＠oto_papapa）では、主婦の方やママが思わず笑顔になるような、ユーモアあふれる投稿を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）