【周防パトラ ゲーミング服VER 1/6スケールフィギュア】 予約期間：8月25日～10月17日 2026年6月 発売予定 価格：24,750円

フリューは、フィギュア「周防パトラ ゲーミング服VER 1/6スケールフィギュア」をホビーECサイト「FURYU HOBBY MALL（フリューホビーモール）」にて8月25日より予約受付を開始した。発売は2026年6月を予定し、価格は24,750円。

本商品はASMR配信を中心に活動しているVTuberの周防パトラさんをASMR配信の雰囲気を再現した、本人監修のオリジナルポーズでフィギュア化したもの。

髪の毛はクリアパーツが採用され、透き通るような髪の美しさと柔らかさが表現されている。また、全身の造形は、胸からくびれ、お尻から足裏にいたるまで絶妙な肉感とバランス、肌のつや感も作り込まれている。

衣装も光沢がある部分と透け感がある部分を丁寧に彩色で表現され、耳かきの細かな造形に加え、クッションはサテンパール塗装を施すことで、つるつるとした質感と本人のサインを印字するなど小物も丁寧に造形されている。

また、「FURYU HOBBY MALL」限定特典として「表情替えパーツ」が付いてくる。

サイズ：全高：約13cm、横幅：約26.5cm、奥行：約15cm（台座含む）

(C)周防パトラ

※本商品は、受注生産となります。