¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó»àµî¡¡47ºÐ¡¡´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤È¤Ï
µÈËÜ¶½¶È¤Ï25Æü¡¢½êÂ°·Ý¿Í¤Ç²»³Ú²È¤Î¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡ÊËÜÌ¾¡¦·ªÎÓÈþÃÒÎÜ¡á¤¯¤ê¤Ð¤ä¤·¡¦¤ß¤Á¤ë¡Ë¤µ¤ó¤¬18Æü¤Ë»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£47ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸åÆü¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¡£
¢¡»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¡¡»ÒµÜÂÎÉô¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç»ÒµÜÆâËì¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö»ÒµÜÂÎ¤¬¤ó¡×¤È¤Ï»ÒµÜÆâËì¤¬¤ó¤ò»Ø¤¹¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¼«³Ð¾É¾õ¤Ï½Ð·ì¡£¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢²¼Ê¢Éô¤ÎÄË¤ß¡¢¹øÄË¡¢²¼»è¤Î¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¡£¼£ÎÅ¤Ï¤¬¤ó¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢»ÒµÜ¡¢ÍñÁã¡¦Íñ´É¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¼ê½Ñ¤¬°ìÈÌÅª¡£ÉÂµ¤¤¬»ÒµÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢80¡ó°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¼£Ìþ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£