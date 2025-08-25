¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÌ¾Å¹¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã´Æ½¤¡Ö´°½Ï¥È¥Þ¥È¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡×¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥«¥Ã¥µ¡¼¥¿¡×¤Ê¤É3¾¦ÉÊÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï8·î26Æü¡¢¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã´Æ½¤¤Î¡Ö´°½Ï¥È¥Þ¥È¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡×(578±ß)¡¢¡Ö¥Á¥¥ó¹áÁð¾Æ¤¤È¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¡×(320±ß)¡¢¡Ö¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥«¥Ã¥µ¡¼¥¿(¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥)¡×(278±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥é¡¦¥Ó¥¹¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¹Èø¤Ç1993Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÎÁÍý¤È¡¢Æþ¸ý¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤ËÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡×¤ò°ìÉôÃÏ°è¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÄêÈÖ¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É3¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
´°½Ï¥È¥Þ¥È¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»Ý¤ß¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å´¶¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ù¡¼¥¹¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢ÆÚ¤ä·Ü¤Î»Ý¤ß¤Ç±ü¿¼¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ñ¥¹¥¿¡£¥½¡¼¥¹¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤2.2Ð¤ÎÂÀÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ßî¤·¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ú¥³¥ê¡¼¥Î¥Á¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÉ÷Ì£Ë¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Á¥¥ó¹áÁð¾Æ¤¤È¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢¥Ð¥¸¥ë¡¦¥ª¥ì¥¬¥Î¡¦¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¹á¤ê¤ò¤¤«¤»¤¿¥Á¥¥ó¤Î¹áÁð¾Æ¤¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¾¦ÉÊ¡£¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¶Ì¤Í¤®¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥«¥Ã¥µ¡¼¥¿¤Ï¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤êÁÖ¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
