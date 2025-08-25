¿·ÉÊ¥¢¥¤¥í¥ó2Âæ¤òËü°ú¤¢ªÅ¾Çä¡¡Çã¼è¶È¼Ô¡ÖÅðÉÊ¤«¤â¡×¤ÈÄÌÊó¡¡19ºÐ¾¯Ç¯¤òÂáÊá¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥¹¥Áー¥à¥¢¥¤¥í¥ó¤òËü°ú¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢19ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½ê¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î¾¯Ç¯¡Ê19¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¤Ï8·î9Æü¸á¸å11»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¥¹¥Áー¥à¥¢¥¤¥í¥ó2Âæ¡ÊÀÇ¹þÈÎÇä²Á³Ê¹ç·×3Ëü580±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íâ10Æü¡¢Çã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤Ë¥¹¥Áー¥à¥¢¥¤¥í¥ó2Âæ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢¶È¼Ô¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿·ÉÊ¤ÇÆ±¤¸¥áー¥«ー¡¦Æ±µ¡¼ï¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢¡ÖÅðÉÊ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢Èï³²Å¹ÊÞ¤òÆÃÄê¡£¤½¤Î¸å¡¢24Æü¤ËÅ¹ÊÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÈÈ¿Í¤¬¤Þ¤¿Íè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬¾¯Ç¯¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¤¿¤áÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤ä·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£