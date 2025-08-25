ヘルパンギーナってどんな病気？　まんがでチェック【おしえて！トリートマン】

子どもの健康や体のことについて、知っておくといざというとき安心！ トリートマンといっしょに楽しく学びましょう。

ヘルパンギーナってどんな病気？

ヘルパンギーナは、主にコクサッキーウイルスなどのエンテロウイルスによって引き起こされる、夏風邪の一種です。喉に水泡ができ、突然の高熱が出るのが特徴で、乳幼児を中心に、5歳以下の幼児がかかることが多い病気です。喉の痛みが強いため、食欲不振や水分がとれなくなることも。脱水症状がひどい場合は、入院して点滴が必要になることもあるので注意が必要です。

夏に流行するヘルパンギーナ

冬にインフルエンザのような「乾燥に強いウイルス」が流行するように、夏にはコクサッキーウイルスやアデノウイルスといった「暑さや湿気に強いウイルス」が活発になります。夏は薄着になる機会が多く、肌や粘膜からの接触感染のリスクが高まることもあり、ヘルパンギーナをはじめとする夏風邪が流行しやすくなります。

手足口病と兄弟のように似ている

ヘルパンギーナと手足口病は、同じウイルスが原因となるため、症状がよく似ています。どちらも高熱や口の中の発疹が特徴ですが、手足口病は手や足にも発疹が出るという違いがあります。最初にヘルパンギーナと診断されても、後から手足に発疹が出て手足口病に診断が変わることも。見分けるのがむずかしい、兄弟のような感染症です。