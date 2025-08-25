【真の点P バニーVer.】 2026年9月 発売予定 価格 通常版：8,250円 豪華版：10,450円

海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「真の点P バニーVer.」を2026年9月に発売する。価格は通常版が8,250円、豪華版が10,450円。

本製品は、イラストレーターの真の点P氏が描くオリジナルキャラクター「真の点P」のバニー姿を、1/8スケールでフィギュア化したもの。

ピンク色のお団子ヘアにオーソドックスなバニースーツを着用した姿を立体化しており、手には紐が長い手錠をつけているほか、肌の美しさを堪能できるフィギュアに仕上がっている。

また豪華版では、フィギュアのモチーフとなったイラストが描かれた「アクリルブロック」が付属している。

「真の点P バニーVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール1/8スケール サイズ：全高 約110mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体もふもふ台座＜豪華版特典＞アクリルブロック

豪華版特典「アクリルブロック」

(C) Hobbysakura/sinnop.All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。