イラストレーター・真の点P氏が描くオリジナルキャラクターがバニー姿で1/8スケールフィギュア化！
【真の点P バニーVer.】 2026年9月 発売予定 価格 通常版：8,250円 豪華版：10,450円
フィギュア本体
もふもふ台座
＜豪華版特典＞
アクリルブロック
(C) Hobbysakura/sinnop.All Rights Reserved.
海外のホビーメーカー「Hobby sakura」は、フィギュア「真の点P バニーVer.」を2026年9月に発売する。価格は通常版が8,250円、豪華版が10,450円。
本製品は、イラストレーターの真の点P氏が描くオリジナルキャラクター「真の点P」のバニー姿を、1/8スケールでフィギュア化したもの。
ピンク色のお団子ヘアにオーソドックスなバニースーツを着用した姿を立体化しており、手には紐が長い手錠をつけているほか、肌の美しさを堪能できるフィギュアに仕上がっている。
また豪華版では、フィギュアのモチーフとなったイラストが描かれた「アクリルブロック」が付属している。
「真の点P バニーVer.」仕様：塗装済み完成品 スケール1/8スケール サイズ：全高 約110mm 素材：PVC、ABS セット内容
豪華版特典「アクリルブロック」
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。