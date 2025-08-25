【ボーダーランズ4】 発売日： PS5/Xbox Series X|S/Xbox One/PC版 9月12日 Nintendo Switch 2版 10月3日 価格：9,460円～ CEROレーティング：Z（18才以上対象）

2K／テイクツー・インタラクティブ・ジャパンは、シューティングRPG「ボーダーランズ4」の新たな動画を公開した。本作のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/PC版は9月12日、Nintendo Switch 2版は10月3日に発売予定となっている。

今回公開されたのは、大暴れする新たな4人のヴォルト・ハンターの1人、グラヴィターの「ハーロウ」を紹介するゲームプレイ動画。ハーロウは天才的な元マリワン社の戦闘科学者で、クラウド・コントロール能力と範囲攻撃で敵の大群を一掃する“パワーファンタジー”を体現したキャラクターとなっている。

公開された動画では、彼女が戦闘に特化した発明品の数々を駆使して、クリオ・ダメージやレディエーション・ダメージで戦場を支配したり、強化シールドで自分と仲間を守ったりする姿を確認できる。

【『ボーダーランズ4』ヴォルト・ハンター「ハーロウ」 ゲームプレイ動画】

