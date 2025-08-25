¹ñÆ»4739¥«½ê¤Ë¶õÆ¶¡¢¹ñ¸ò¾Ê¡¡119¥«½ê¤Ï´ÙË×¶²¤ì¡¢24Ç¯ÅÙ
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï25Æü¡¢¹ñÆ»4739¥«½ê¤ÇÃÏ²¼¤Î¶õÆ¶¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¦¤Á119¥«½ê¤Ï´ÙË×¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë2024Ç¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò½é¸øÉ½¤·¤¿¡£ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¸©Æ»´ÙË×»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢119¥«½êÁ´¤Æ¤Ç½¤Á¶¤ËÃå¼ê¤·¡¢´°Î»¤òµÞ¤°¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢Ä¾³í¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆ»¤Î¤¦¤Á¶¶¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¶è´Ö¤ò½ü¤¯2Ëü810¥¥í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£24Ç¯ÅÙ¤Ï3079¥¥í¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¡¡¶õÆ¶¤Î¿¼¤µ¤ä¹¤¬¤ê¤Ë±þ¤¸¤Æ´í¸±À¤ò3ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¡£´ÙË×¤Î¶²¤ì¤¬¡Ö¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Î¤Ï119¥«½ê¤Ç¡¢¡ÖÃæÄøÅÙ¡×¤Ï2076¥«½ê¡¢¡ÖÄã¤¤¡×¤Ï2544¥«½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Æ»Ï©·úÀß»þ¤ä²¼¿åÆ»´É¤òËäÀß¤¹¤ëºÝ¤Î»Ü¹©ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ò¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ï28Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë»Ä¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¶è´Ö¤âÄ´¤Ù¤ë¡£