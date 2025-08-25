【ニセ・ウルトラセブン 純金ミニフィギュア】 予約期間：8月25日～10月6日 2026年1月27日ごろ 発送予定 価格：71,500円 ※世界300体限定

ユートレジャーは、純金フィギュア「ニセ・ウルトラセブン 純金ミニフィギュア」を2026年1月27日ごろに発売する。予約期間は10月6日まで。価格は71,500円。

本製品は、特撮「ウルトラセブン」より、第46話 「ダン対セブンの決闘」に登場した「ウルトラセブン」をモデルにして作られた最強の兵器「ロボット超人 ニセ・ウルトラセブン」を純金フィギュアで表現したもの。

熟練のジュエリー職人が資料をもとに微調整を繰り返し立体化しており、約1cmというサイズで「ニセ・ウルトラセブン」の魅力を緻密に表現している。

なお本製品は世界300体限定の発売となっており、シリアルナンバー入りの特製シールが付属しているほか、予約期間内でも限定数に達し次第、受付終了となる。

また予約期間中は「ユートレジャーコンセプトストア池袋」にてサンプルの展示を行なっている。

「ニセ・ウルトラセブン 純金ミニフィギュア」

素材：K24（純金）、マット加工 サイズ：縦 約13.7mm、横 約5.9mm、渥美 約2.65mm 重量：約1.1g

(C)TSUBURAYA PROD.

※シリアルナンバーはランダムとなります。ナンバーのご指定はいただけませんので、あらかじめご了承ください。