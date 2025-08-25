Ãæ¹ñ¤Î6000¥á¡¼¥È¥ëµé±ó³ÖÁàºîÌµ¿ÍÀø¿åÄú¤¬³¤¾å¸ø»î¤ËÀ®¸ù
Ãæ¹ñ¤Î³¤ÍÎÁí¹ç²Ê³ØÄ´ºº¼Â½¬Á¥¡ÖÃæ»³Âç³Ø¡×¹æ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿6000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î±ó³ÖÁàºîÌµ¿ÍÀø¿åÄú(ROV)¡Ö³¤¶×¡×¹æ¤¬8·î23Æü¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤ÎÆî³¤Ãæº»½ôÅç³¤°è¤Ç¡¢½é¤Î¿¼³¤»î±¿Å¾¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃæ»³Âç³Ø¡×¹æ¤Ï¡¢6000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¿¼³¤ROV¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤²Ê³ØÄ´ººÁ¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼³¤ROV¡Ö³¤¶×¡×¹æ¤ÏÏ¢Æü¡¢Ê£¿ô¤ÎÀø¿å»î¸³¤ò´°Î»¤·¡¢ºÇÂçÀø¿å¿å¿¼¤Ï4140¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¡¢³Æ¹àÌÜ¤Îµ»½Ñ»ØÉ¸¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿¹Ô¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿®ÍêÀ¤â¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾Ò²ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿¼³¤¤Ç¤Î»î±¿Å¾¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÁ°¤ËROV¤ÎÁ´ÉôÉÊ¤ÏÎ¦¾å»î¸³´Ä¶²¼¤Ç6000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿å°µ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î³¤¾å¸ø»î¤Ï¼ç¤Ë¸¡¾Ú¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î´ð½à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î¿å¿¼¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁõÈ÷¤Ï4000¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î³¤¾å¸ø»î¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¼³¤¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ»³Âç³Ø¡×¹æ¤ÏÌÜ²¼¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÀß·×ÇÓ¿åÎÌ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¯¡¢Áí¹çÅª¤Ê²Ê³ØÄ´ººÀÇ½¤¬ºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê³¤ÍÎÁí¹ç²Ê³ØÄ´ºº¼Â½¬Á¥¤Ç¡¢±¿ÍÑ³«»Ï°ÊÍè¡¢¿¼³¤ÃµººÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯7·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë23²ó¤Î²Ê³ØÄ´ºº¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤¶×¡×¹æ¤È¼«Î§±ó³ÖÀ©¸æ¿åÃæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¤ÅÍ1¹æ¡×¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¡¢³¤ÍÎµ¤¾Ý¥É¥í¡¼¥ó´ÑÂ¬¡¢³¤ÍÎÃÏ¼Á·ÁÀ®²áÄøÃµºº¡¢¿¼³¤À¸Êª¤ÎÀ¸ÂÖ´ÑÂ¬¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æî³¤³¤°è¤Ç°ú¤Â³¤±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë