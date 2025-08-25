TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Àè½µËö¤è¤ê174±ß¹â¤¤4Ëü2807±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

Àè½µËö¡¢FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤¬Íø²¼¤²¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¤Ï°Â¿´´¶¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ê¤É¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°ì»þ500±ß°Ê¾å¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤êÃíÊ¸¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£