YOSHIKI¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÁûÆ°¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ìÉé½ý¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ï¡ÈÌñ²ð¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥¦¥é¤Ç¡ÖÁÊ¤¨¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡8·î24Æü¡¢YOSHIKI¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ø¼°X¤Ë¡Ú½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£8·î22Æü¤«¤é¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÅìµþ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎYOSHIKI¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÔºòÌë¤ÎÌë¸ø±éÃæ¡¢°ìÉô¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ë±¦¼ê¤Ø¤Î¶¯¤¤ÀÜ¿¨¹Ô°Ù¡Ê¤Ä¤«¤à¡¦°ú¤Ã¤Ñ¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Éé½ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Î¤â¤È¸ø±é¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê±é¼Ô¤È´ÑµÒ¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤ÍÍ»Ò¡£ËÜ¿Í¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ²ÄÇ½¤Ê¥ß¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥°¥ê¡¼¥È¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤âYOSHIKI¤¬µÒÀÊ¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÜ¿¨¤·¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö°®¼ê¤·¤¿¼ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£YOSHIKI¤µ¤ó¤Ï²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤ò²¿ÅÙ¤«¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ê¼ó¤òÉé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ôÆüÁ°¡¢¤µ¤é¤Ë¿ôÇ¯Á°¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥±¥¬¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤â¡Ô¼ê¤Ï¶¯¤¯¤Ä¤«¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡YOSHIKI¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¹â³ÛÎÁ¶â¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤âVVIP¤Ï100Ëü±ß¡¢ÄÌ¾ïVIP¤Ï30Ëü±ß¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤¬11Ëü¡¢¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¥·¥ç¡¼¤¬9Ëü8000±ß¤Ç¡¢Á´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¡È¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡É¤È¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¬¤ëµÒ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ô¤³¤Î10¸ø±é¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¹Ô¤¦Éü³è¤Î¸ø±é¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê7¸ø±é¤òÌµ»ö¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢YOSHIKIËÜ¿Í¤ØÀÜ¿¨¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ëºÝ¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤È¡ÈÍ¥¤·¤¯¿¨¤Ã¤Æ¡É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¹â³Û¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤½¤¦Ãæ»ß¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃëÌë2¸ø±é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼·Á¼°¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæ»ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÂåÂØ¸ø±é¤âÆñ¤·¤¯¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤Î°ãÌó¶â¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï²¿ÅÙÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤â¡È·ã¤·¤¯¿¨¤ë¡ÉÌñ²ð¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¿ôÂ¿¤¤¡£
¡Ô¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¤Î³èÆ°À¸Ì¿¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥ä¥Ä¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤Î½ý³²¤òÈÈ¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¡Õ
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÎä¤¿¤¤À¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¢¤ì¡©º£²ó¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ï¡©Â¨Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤ÎÁûÆ°¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï·àÃæ²Î¤È¤·¤ÆX JAPAN¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òYOSHIKI¤µ¤ó¤¬µ¿Ìä»ë¡£¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂ¦¤¬¼Õºá¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ï²¿¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢YOSHIKI¤µ¤ó¤Î¹ðÈ¯¤ò¡È¤ä¤ê¤¹¤®¡É¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê£¿ô¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£YOSHIKI¤µ¤ó¤Ï¡ÈÊÛ¸î»Î¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤Ë¤ª¤ï¤¹¤³¤È¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤âÅöÁ³¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÏYOSHIKI¤Ë¤Ï²¿¤ÎÈó¤â¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¶½Ê³¤·¤¹¤®¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçË½¤ì¤¬¸¶°ø¤À¡£
¡Ö2019Ç¯¡¢Åö»þÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾ºäÂçÊåÁª¼ê¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î°®¼ê¤ÎºÝ¤Ë¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¸ª¤Î±ê¾É¤¬°²½¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤µ¤¨¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤È¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎYOSHIKI¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿É¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂ¦¤Î¸ü°Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÀáÅÙ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡´ÔÎñÁ°¤Î¼ê½ÑÌÀ¤±¤Î¿Í¤Î¼ê¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£