¡ÖÎ®½Ð¼Ì¿¿¤«¤è¡×¡Ö»¯¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¿ÍºÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ªàÃË½÷Åº¤¤¿²á¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
Åº¤¤¿²¼Ì¿¿Î®½Ð¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä
¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿¸ø¼°¤ÎàÎ®½Ð²èÁüá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤ÏÄÖ¤é¤º¼Ì¿¿2Ëç¤À¤±¤òÅê¹Æ¡£¸«¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¡¢¿®»Ò¤¬ÃËÀ¤ÈÅº¤¤¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤É¤³¤«´í¸±¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¤È¿®»Ò¤¬¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÀÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÎ®½Ð¤ò»×¤ï¤»¤ëÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÎ®½Ð¼Ì¿¿¤«¤è¡×¡Ö»¯¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ê¤À¤±¤ÇÁð¡×¡Ö¿ÍºÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÃçÎÉ¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ë¥®¥ã¥ë¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤»¤º¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¨¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£