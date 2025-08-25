女優鈴木京香（57）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。大ファンと公言する歌手矢沢永吉（75）へメッセージを届けた。

鈴木はVTRで数々の矢沢グッズを披露。「私はジムで頑張るときこれをいつも着る」とTシャツを紹介した。「今年はビーチに行く予定はないんですけど、ビーチタオルを買いました」と語った。

スタッフから「ライブでタオルは投げましたか？」と質問され、鈴木は「私も投げました。すっごい楽しいし、みんなと一体になったあの高揚感っていうのは良いものですね」と語った。

鈴木は過去に同番組に出演した際、マイクパフォーマンスに挑戦し失敗したことを告白し「マイクパフォーマンス集って動画をたくさん見たんですけど、矢沢さんがやると、本当にマイクスタンドの動きがきれいで、コードがあるマイクのときはコードが流れ星みたいな軌跡を描くんです。その完成された美しさにみんな感動しちゃう。それから、練習するんでしょうか」と質問した。

矢沢は「ちょっとやります」と答えた。「といいますのは、町から町へやってるときはもうライブやりたくない、ツアーやりたくないっていうくらいいっぱいいっぱいになるんですね。でツアー終わります。1カ月経つと、もう恋しくなるんですよ。またライブやりたい。その繰り返しで、10年20年平気で過ぎたっていう気持ちですね」と語った。

林は「じゃあその間隔が空いたときに？」と質問。矢沢は「その空いたときにコツはどうだったっけと何回かやってるときに戻ってきますね。戻すために（練習を）やってます」と答えた。

林は「それはご自宅でですか？」と質問。矢沢は「スタジオです。自宅ではやらないですよ」と笑った。