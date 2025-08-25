辛坊治郎、体調不良でコロナ疑い→症状収まり「検査結果も陰性」 自宅療養中は「ミシンを買いました」
キャスターの辛坊治郎氏（69）が、25日放送のニッポン放送『辛坊治郎ズーム そこまで言うか！』（月〜木 後3：30）に出演。自身の体調不良にまつわる、てん末を告白した。
【画像】検査結果を紹介 辛坊治郎、体調不良でコロナ疑い→症状収まる
辛坊氏は、20日放送の同番組内で体調不良を告白し、その後のXで「出た！コロナの陽性反応。喉が痛いから「もしかして」と思ったのだが、これでコロナ感染4回、万博訪問15回、太平洋横断失敗1回成功2回。この1ヶ月で、食中毒、肋骨骨折、コロナ感染。ただし検査キットは3年前に台湾入境の際に貰った期限切れの簡易キット。正式に陽性ならまた報告します」と報告。22日には「症状も収まったし、検査結果も陰性に。これで感染リスクは、ほぼなくなって、逆に免疫が強化された筈」と伝えていた。
この日の放送は、24日に収録したもののオンエアとなったが、辛坊氏は「（コロナのせいではないかということは）まったく事情が違います」ときっぱり否定。「ちなみにコロナは大変な勢いで流行っているようで…」とコロナをめぐる状況について触れていった。
その上で「私もコロナかもしれないという思いから、自宅でジッとしているじゃないですか？東京には（趣味である）模型系がないから、ミシンを買いました。大量のぞうきんを作りまして…」と告白。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
