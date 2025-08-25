長崎県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「つがね落しの滝」を6票差で抑えた1位は？【2025年調査】
涼を感じる夏の風物詩、滝。マイナスイオンに包まれて、自然の中でひと息つきませんか？
All About ニュース編集部では、2025年8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（九州地方・沖縄）」に関するアンケートを実施しました。その中から、「長崎県で夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
2位：つがね落しの滝／70票大村市の山あいにひっそりとたたずむ、つがね落しの滝。両脇を深山に挟まれた水流が、大きな岩石を抱き込みつつ曲折しながら落下し、そのたたずまいに心を引き込まれます。名前の由来にはいくつか説があり、そんな物語性もこの場所の魅力です。木漏れ日が揺れる遊歩道を歩いて滝に近づくと、耳に届くのは水の音と鳥の声だけ。自然の中で静かにひと息つきたい人にこそすすめたい滝です。
1位：轟の滝／76票諫早市にある轟の滝は、その名のとおり力強く響く水音が耳に残る滝。高さよりもその水量と音の迫力が印象的で、初めて訪れる人はその勢いに驚くことが少なくありません。滝のそばには木陰の遊歩道や展望スペースが整っていて、森の静けさと涼しい風を感じながら自然の中をゆっくり歩けるのも魅力です。市街地からのアクセスもよく、夏の休日にふらりと出かけるにはちょうどいい距離感。家族連れやカップルにも人気の、気軽に自然と触れ合える場所です。
回答者からは「迫力のある滝です。避暑を兼ねて滝見物するのによい場所です」（60代男性／新潟県）、「大小30以上の滝の中で中心的存在かつ代表的な滝。森林に囲まれ夏でも涼しくマイナスイオンたっぷり癒しの空間」（40代女性／愛知県）、「『轟の滝』は広い滝壺に響く爆水音が特徴。駐車場から滝壺への石段もしっかり整備され、道幅もカップルが手をつないで歩ける広さらしいので、妻と手をつないで歩きたい」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)