¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡õµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡õÅÏÊÕè½Æà¡¢¡ØÆü¸þºä46¤Î¡Ö¤Ò¡×¡Ù¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×ÂçÆÃ½¸¡¡MV»£±ÆÈëÏÃ¤Ê¤ÉÌÀ¤«¤¹¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÆü¸þºä46¤Î¡Ö¤Ò¡×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å6¡§30¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯½µ¤Î8·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢Æü¸þºä46 »°´üÀ¸¤Î¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¢»Í´üÀ¸¤ÎµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¢ÅÏÊÕè½Æà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û³¤¤Ç²òÊü´¶¡ªÁÇÈ©¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î
¡¡º£²ó¤Ï¡¢9·î17Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤òÂçÆÃ½¸¡£MV¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤»£±ÆÈëÏÃ¤Þ¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Î¢ÏÃËþºÜ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ð¤Ã¤«¡ª¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬À¼¿§¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ËÄ©Àï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢radiko¤ÇÊüÁ÷ÅöÆü°Ê¹ß7Æü´ÖÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚ2¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿§¡¹¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÅö½é¤«¤é¡ØÆü¸þ¤Ò¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë²ñÏÃ¤ä¶õ´Ö¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØÆü¸þ¤Ò¡Ù¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¡ØÆü¸þ¤Ò¡Ù¤Ï¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ÎMV»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢Æó´ü¡Á»Í´üÁ´°÷¤Ç¤ÎÁªÈ´¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Æü¸þºä46¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ð¤Ã¤«¡ª¡×¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÀ¼¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÏÊÕè½Æà¡¡¥³¥á¥ó¥È
25Ç¯4·î¤ÎÈÖÁÈ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾åÂ¼¤µ¤ó¤ÎMC¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÆü¸þºä46¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¥é¥¸¥ª¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤äÌÌÇò¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û³¤¤Ç²òÊü´¶¡ªÁÇÈ©¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î
¡¡º£²ó¤Ï¡¢9·î17Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤òÂçÆÃ½¸¡£MV¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤»£±ÆÈëÏÃ¤Þ¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Î¢ÏÃËþºÜ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢radiko¤ÇÊüÁ÷ÅöÆü°Ê¹ß7Æü´ÖÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¾åÂ¼¤Ò¤Ê¤Î¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤¤¸åÇÚ2¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿§¡¹¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÅö½é¤«¤é¡ØÆü¸þ¤Ò¡Ù¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë²ñÏÃ¤ä¶õ´Ö¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØÆü¸þ¤Ò¡Ù¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¡ØÆü¸þ¤Ò¡Ù¤Ï¡¢15th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ÎMV»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢Æó´ü¡Á»Í´üÁ´°÷¤Ç¤ÎÁªÈ´¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Æü¸þºä46¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ð¤Ã¤«¡ª¡×¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÀ¼¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÏÊÕè½Æà¡¡¥³¥á¥ó¥È
25Ç¯4·î¤ÎÈÖÁÈ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾åÂ¼¤µ¤ó¤ÎMC¤¬¤Û¤ó¤È¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁÆü¸þºä46¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¥é¥¸¥ª¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤äÌÌÇò¤µ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª