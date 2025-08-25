¡Ö¤¨⁈¡×¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¼ÂÊªÂç¤Ç¾è¤êÊª¤Ë¡ÄÎë¼¯8ÂÑ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½éÁö¹Ô¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬Âç¿Í¤ÎËÜµ¤¤À¡ª¡×¡Ö¤à¤·¤íËüÇî¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×
¥Û¥ó¥À¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬·ë½¸¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¾è¤ëÌ´¤ò¼Â¸½
¡¡8·î3Æü¡¢»°½Å¸©¡¦Îë¼¯»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025FIMÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥éÎë¼¯8»þ´ÖÂÑµ×¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹ Âè46²óÂç²ñ¡×¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ó¥À¥³¥é¥¤¥É¥ó¡×¤¬½éÁö¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥ó¥À¥³¥é¥¤¥É¥ó¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×(³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëàÅÁÀâ¤Î¥Ý¥±¥â¥óá¡Ö¥³¥é¥¤¥É¥ó¡×¤ò¡¢½Å¤µ¡¢Âç¤¤µ¤È¤â¤Ë¡¢¤Û¤Ü¼ÂÊªÂç¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£(¾è¤êÊª)¡£
¡¡3Æü¡¢Îë¼¯8ÂÑ¤Î·è¾¡¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÁö¤ë»Ñ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥À¡¼¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨⁈¤³¤ìÆ°¤¯¤Î⁈¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤Î°ÜÆ°¥Ð¥¤¥¯¤Î¤ä¤Ä¤«¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¥Û¥ó¥À¤ÏÌ¤Íè¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤¢¤ë²ñ¼Ò¡¢¶¯¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤³¤ì¤¬Âç¿Í¤ÎËÜµ¤¤À¡ª¡×¡Ö¤à¤·¤íËüÇî¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î!?¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£