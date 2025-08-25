

8月25日からユニクロとPOP MART「ザ・モンスターズ」とのコラボコレクションの販売が始まった（画像：ユニクロHPより）

【写真】今日発売になったコラボTシャツ。オンラインストアでは売り切れるタイミングも

中国企業POP MART（ポップマート）のキャラクター「LABUBU（ラブブ）」の世界的なブームが同社の業績を大きく押し上げ、8月19日に発表した2025年1〜6月決算は半期で2024年通年の売上高・純利益を上回った。

東南アジアや中国に比べると盛り上がりに欠けていた日本でも人気が高まり、25日に発売されたユニクロとのコラボコレクションは、オンライン販売開始前には長い待ち時間が発生した。

ユニクロとコラボTシャツで話題に

ポップマートは30以上の国と地域で550店舗以上を展開。日本国内でも今年6月に成田空港第2ターミナルなどに直営店をオープンするなど、店舗を増やしている。

日本1号店で旗艦店と位置づけられている原宿本店を8月中旬午前10時半ごろ訪れてみると、店の前には開店を待つ20人以上の列ができていた。気温はすでに35度、直射日光から逃れるスペースはなく、皆ファンの風を顔に当て、汗をぬぐいながらオープンを待っている。

向かいのオフィスに勤める男性は、「私は朝7時台に出勤するのですが、いつも10人くらい並んでますよ」と話す。

多くは世界的なブームになっているキャラクター「ラブブ」のグッズが目当てのようだが、耳に入ってくる会話からこの2カ月で客の顔ぶれが変わっていることに気づいた。6月は半分ほどが中国系だったが、日本人がぐっと増え、欧米系の若者もちらほらいる。

8月25日にはユニクロがラブブが属するTHE MONSTERS（ザ・モンスターズ）シリーズとのコラボTシャツを発売した。

オンラインでは午前8時15分から販売だったが、時間ぴったしにアクセスすると45分の待ち時間が表示された。ただ、その後は一次品切れになりつつも、随時、商品が補充されている。



販売開始前にはアクセスが殺到していた（画像：ユニクロHPより）

昼過ぎに商品を取り扱う秋葉原の店舗にも行ってみた。入り口でベビーカーを押す女性2人が「今日、ラブブのTシャツが発売らしいよ」「あれって正直かわいいと思える？」と話題にしており、認知の広がりを実感する。

店内はスマホで話しながらラブブのスウェットを4、5枚かごに入れる女性客がいたものの、全体としては落ち着いており、争奪戦も起きていなかった。



売り切れる時間帯もあったが、随時、商品は補充されているようだ（画像：ユニクロHPより）



GIRLSサイズのスウェットシャツも人気（画像：ユニクロHPより）

メルカリにはさっそく商品が出品されていたが、朝一で商品を手に入れた転売ヤーにとっては拍子抜けだろう。

印象的だったのは店員に「モンスターズのTシャツはありますか」と聞いたときに、「モンスターズですか？」と伝わらなかったことだ。「ラブブ」と言い換えると、「あ、ラブブですね」とすぐ案内してもらえ、ラブブの知名度が独り歩きしているのもよく分かった。



それでも発売直後からメルカリには出品が相次いでいた（画像：メルカリより）

8月19日に発表されたポップマートの2025年1〜6月決算には、絶好調ぶりが存分に現れた。

売上高は前年同期比3倍の138億8000万元（約2800億円）、純利益は同5倍の45億7000万元（約940億円）だった。

売上高、純利益ともに過去最高で、すでに2024年通期の数字を上回っている。原動力は言うまでもなく世界的なブームが続くラブブ。ラブブが属するザ・モンスターズの売上高は同7.7倍の48億1000万元（約990億円）で、全体の34.7％を占めた。

粗利率は前年同期の64%から6.3ポイント拡大し70.3%となり、中国メディアは「エルメス並みの利益率」ともてはやしている。サンリオの直近の粗利率も70％以上あるので、比較対象にエルメスを持ち出すあたりがいかにも中国っぽい。

長らく「目立たなかった」ラブブ

彗星のように現れたラブブとポップマートだが、その歴史は意外にも長い。創業者の王寧氏は2010年、大学を卒業してすぐ北京市に雑貨店を開き、ポップな市場を意味する店名をつけた。

当初はおしゃれなデザインの商品を仕入れて店舗で販売するだけだったが、2015年に日本から輸入したソニーエンジェルのミニフィギュアが爆売れしたのを機に、ミニフィギュアの製造販売に転じた。

ポップマートの差別化の原点は、発掘したデザイナーからキャラクター（IP）の著作権を獲得し、デザイナーには利益を分配する方法を取った点にある。

最初に大ヒットした自社IPはMOLLY（モリー）。ポップマートを2020年に香港上場に導くなど同社の急成長の立役者となり、2024年前半までラブブより売れていた。



タイの店舗で販売されていたMOLLYの商品（写真：筆者撮影）

ラブブは2016年ごろ香港のデザイナーが生み出した妖精ファミリー「ザ・モンスターズ」の1キャラクターで、ポップマートが2018年にIPを取得して商品化した。

というと、「そんな前からあったんですか」と驚くかもしれない。ポップマートのIPをキャラクターに例えると、モリーが不動のセンターで、ザ・モンスターズはその脇を固める古参メンバーという位置づけで、固定ファンはついているものの注目度は高くなかった。

売り上げに占めるザ・モンスターズの比率は2年前の2023年1〜6月が5.7％（約1億6000万元）で、全体の4番手、東南アジアで人気が急伸した2024年1〜6月でも13.7％（約6億2000万元）だ。



7月末に筆者が訪れたタイのポップマート店舗（写真：筆者撮影）



タイで人気に火がついた「ラブブ」。店頭にも関連商品が並ぶ（写真：筆者撮影）

なぜ目立たなかったラブブが短期間で世界の脚光を浴びたのか。8月20日に開かれた決算会見では、ポップマートの経営判断と密接に関係していることが、経営陣から語られた。

北米で売り上げ12倍に！

ポップマートは2018年に海外展開を始めたが、本格化したのは2024年。東南アジアを中心に欧米や北米にも店舗網を広げ、海外店舗は50店増加して130店舗に達した。

そのタイミングで韓国のガールズグループBLACKPINKのタイ人メンバーであるリサがSNSで紹介するようになって人気に火が付いた。

中国では目新しさのない古参IPだったが、そういった先入観がない海外の消費者にとって、ラブブは「セレブやインフルエンサーが愛用するキャラクター」として新鮮に映った。

筆者はこの数カ月、日本メディアからラブブについて何度も問い合わせを受けたが、実はおひざ元の中国でも今年初めごろから、「なぜラブブが海外で受けているのか」が大きな話題になった。「ポップマートと言えばモリー」のイメージが強い中国人にとってもラブブのヒットは意外だったのだ。

ポップマートの2025年1〜6月の中国市場の売上高は同2.3倍の82億8000万元（約1700億円）。一方、海外売上高は同5.4倍の55億9000万元（約1150億円）で、全体の40.3％に達した。

地域別では東南アジアを含むアジア太平洋地域が同3.6倍増の28億5000万元（約580億円）と最多だが、北米が同12倍超の22億6000万元（約460億円）と猛烈な勢いで伸びており、アメリカの店舗数も1年間で4倍に増えている。

王寧CEOは7月の現地テレビ局の取材で、「東南アジアと北米だけで前年同期の中国の売上高に匹敵する。今年は北米が東南アジアを抜き、海外販売が国内を抜く」と見通しを語っている。

ぬいぐるみの投入が大当たり

海外でのラブブ人気は、ポップマートに新たな商品カテゴリももたらした。

同社はプラスチック製のミニフィギュアをブラインドボックスと呼ばれる中身の見えない箱に入れて売るビジネスモデルで、いわゆるフィギュアメーカーととらえられてきた。

ラブブのヒットを受けてポップマートは2024年にラブブのぬいぐるみを投入し、これが大当たりした。インフルエンサーが競うようにエルメスやルイ・ヴィトンなど高級バッグにラブブのぬいぐるみをぶら下げてSNSに投稿するようになり、世界的人気の原動力となった。



ラブブのぬいぐるみは、世界中のセレブやインフルエンサーたちの間で広がっていった（写真：Backgrid/アフロ）

ぬいぐるみに商機ありと見たポップマートは今年に入り、モリー、SKULLPANDA（スカルパンダ）など他のシリーズでもぬいぐるみ製品を次々に投入している。

その結果、2025年上半期のぬいぐるみの売上高は全体の44.2％を占める61億4000万元（約1260億円）に達し、フィギュアの売り上げを初めて上回った。

王寧CEOは決算発表会で、「我々がぬいぐるみという新しい市場を開拓できたから、ラブブの売り上げを最大化できた」と語った。

ポップマート＝プラスチックのミニフィギュアのイメージが強かった筆者は、SNSでラブブだけはぬいぐるみが多いことを認識し、「最近こういうのも売ってるのか」と思っていたが、決算ではそのぬいぐるみこそが最高益の立役者であることが明らかになった。このことは筆者ならず中国の関係者にも大きな驚きを与えている。

ポップマートの事業について先入観がない海外市場で、ラブブの人気が高まったところに新カテゴリーを出したことは、巨大な中国市場に頼らず利益を創出し、かつ従来のフィギュアの製造販売から自社IPを軸に新たな収益源を開拓するビジネスモデルに舵を切れたという点で、大きな意味を持った。

ポップマートによるとフィギュアよりぬいぐるみのほうが収益性が高く、自社IPの展開先を増やせたことが、利益率の向上に寄与した。

キティ、ナルトと比較

王寧CEOは通期の見通しについて、「当社は昨年100億元の売上高を達成し、今年は200億元を目指しているが、300億元も容易に達成できると感じている」と自信を示した。

ただし、足元では生産能力の確保に苦しんでいる。同CEOは工場が「ミシンが煙を出すほど」フル稼働し、1年間で生産能力を10倍に増強したと強調したが、それでも市場の需要に対応できず、転売価格が高騰し「金融先物」と揶揄される事態を招いた。

本物が入手困難なことから、偽物が大量に出回ることにもなり、ブランド価値の毀損の危機にも直面した。

また、投資家はラブブ人気の持続性にも懸念を示している。日本では認知が高まっている段階だが、中国では投機の対象になったがゆえにIPが消費され、ラブブの人気は6月にピークアウトした。ユニクロとのコラボTシャツは日本より3日早い22日に発売されたが、混乱もなく店頭で普通に買える状態だ。

王寧CEOはラブブの“寿命”について「今年は皆がラブブについて話していますが、ミッキーマウスやナルト、ハローキティの人気については話題にしない。しかしこれらのIPは世界的に大きな商業価値を発揮し続けている」とし、「金鉱が発見されると大ニュースになる。その後、ニュース性が下がって人々が気に留めなくなっても、金鉱が消えるわけではなくそこから採掘が始まるのだ」と述べた。

王寧CEOの今の目標は、ラブブを100年続くIPにすることだという。そのステップとして、決算発表会では間もなく発売する「ミニラブブ」を披露した。

ポップマートは中国のZ世代女性に集めてもらうことで、ミニフィギュアをヒットさせた。海外ではぬいぐるみを投入し、バッグにつけてもらうことで、SNSやリアルの場を通じて人の目に触れる機会を増やし、ファン層を広げた。

次のステップは「スマホのストラップにできるような日常使いできる商品を発売し、消費者との接点を増やす」（王寧CEO）ことだという。



6月末には成田空港第2ターミナル店がオープンした（写真：編集部撮影）

（浦上 早苗 ： 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント））