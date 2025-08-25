【ライヴレポート】KIRITO × HAZUKI、初ツーマンが沸騰「念願のハヅキリト」
8月24日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて、KIRITOとHAZUKIによる初のツーマンライブ＜THE CHEMICAL DESTRUCT - RESISTANCE CIRCUIT - KIRITO vs HAZUKI＞が開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。
本公演は、KIRITOが2023年8月開催のワンマンライブを皮切りに「今後、対バンや主催イベントもやっていく」と夏の恒例イベント化を公言していた＜THE CHEMICAL DESTRUCT＞シリーズの第3弾となる。
過去にはAngelo、lynch.として互いの主催イベントに出演し合うなど、かねてより交流のあった二人だが、奇しくも同じ2022年に“KIRITO”、“HAZUKI”名義でのソロプロジェクトをそれぞれ始動。同年10月のニコ生『KIRITO CHANNEL』配信にHAZUKIがゲスト出演した際の会話をきっかけに、そこから約3年の時を経て今回のステージが実現した。
KIRITOから「念願のハヅキリト」という言葉もあったように、バンドを持ちながらソロとしても活動するアーティストの中で、最もツーマンをやってみたい相手の一人がHAZUKIだったという。そして本公演に向けて、「40歳を過ぎて生き残っているミュージシャンはみんな、役割や使命があると思っている。若い人たちに、ロックミュージシャンなりの年の重ね方を一緒に見せていこうぜ」と述べていたのだった。
念願叶ったのはHAZUKIも同様で、当夜のステージ序盤において「今日はソロ同士ということで心境が違います。バンドをやっている者のソロはサブ的なものに見られがちですが、全然そんなことはないということを証明しに来ました！ どちらも100％心血を注いでいます！」と宣言した場面は、実に印象的だった。
無論、双方のファンにとっても待望の公演となった当夜。先攻は、lynch.で培ってきたラウドロックの要素を基盤に、より幅広くジャンルレスな音楽表現を探求しているHAZUKI [PABLO(G / P.T.P、The Ravens、RED ORCA、POLPO)、TSUYOSHI(G / Unveil Raze)、明徳(B / lynch.、VIVACE)、響(Dr / 摩天楼オペラ)］、後攻はヘヴィサウンドを軸にした攻撃力を高め続けるKIRITO [JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Allen(Dr)] が、それぞれ白熱のステージを繰り広げていった。
特筆すべきは、事前の匂わせ通り、両者が互いのステージに出演し、HAZUKIの「HEROIN(E)」、KIRITOの「Discord」をツインヴォーカルで披露したこと。肩を組んで歌う姿や、お立ち台での二人の咆哮、最後には熱い抱擁と満面の笑みが見られ、その眼福なシーンの数々にフロアが沸いたのは言うまでもない。なお、KIRITOが他のヴォーカリストと共に歌う楽曲として、ハードな「Discord」をチョイスしたのは今回が初。それは間違いなく、相手がHAZUKIだからこその選曲だった。
終演のアナウンスが流れても鳴り止まないアンコールは、この夜がいかに素晴らしいものであったかを物語っていた。かくして本公演は終幕となったが、9月15日にはZepp DiverCity(TOKYO)で行われる＜lynch. presents「BLACK BEAUTY BEASTS」＞にKIRITOが出演し、再び二人が交わることとなる。さらに、KIRITOの今後の動向として、11月15日から翌年1月11日にかけて＜KIRITO Tour 2025-2026『THE CLOCKWORK BIBLE』＞の開催が新たに決定した。ぜひ各地でKIRITOの今を体感してほしい。
■＜THE CHEMICAL DESTRUCT - RESISTANCE CIRCUIT - KIRITO vs HAZUKI＞
2025.8.24(日)＠川崎 CLUB CITTA’ セットリスト
【HAZUKI】
01 Ω
02 B•D•B•S
03 魔ノユメ
04 七夕乃雷-Shichiseki no rai-
05 霊蕾-laylay-
06 灼華
07 MOONLIGHT SLAVE
08 ØVERKILL
09 HEROIN(E) w/ KIRITO
10 BABY, I HATE U.
11 東京彩景-TOKYO PSYCHE-
【KIRITO】
01 THE ULTIMATE BEGINNING「ALPHA」
02 GRAND SCHEME
03 BALANCE
04 NEOSPIRAL
05 Gene
06 PLOT
07 I BLESS YOU
08 瓦礫の花
09 Discord w/ HAZUKI
■＜KIRITO Tour 2025-2026「THE CLOCKWORK BIBLE」＞
▼2025年
11月15日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall
open17:30 / start18:00
11月16日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall
open16:30 / start17:00
11月23日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
open17:00 / start17:30
11月24日(月/休) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
open16:30 / start17:00
12月04日(木) 宮城・仙台Rensa
open18:00 / start18:30
12月06日(土) 北海道・札幌PENNYLANE24
open17:00 / start17:30
12月11日(木) 福岡・福岡DRUM Be-1
open18:30 / start19:00
12月20日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open16:45 / start17:30
12月21日(日) 愛知・名古屋ボトムライン
open16:30 / start17:00
12月25日(木) 東京・Spotify O-EAST(FC限定)
open18:15 / start19:00
▼2026年
01月10日(土) 東京・Spotify O-EAST
open17:15 / start18:00
01月11日(日) 東京・Spotify O-EAST
open16:15 / start17:00
▼サポートメンバー
JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Natsu(Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)
▼チケット
一般料金：9,300円(ドリンク代別・税込)
ファンクラブ先行料金：8,800円(ドリンク代別・税込)
スタンディング／指定席
※12/25 Spotify O-EAST(FC限定)公演に関しては全席指定公演
【ファンクラブ先行受付】
受付期間：8月24日(日)21:00〜9月7日(日)23:59
制限枚数：お一人様1公演につき2枚まで
※同行者は非会員可
※12/25 Spotify O-EAST公演のみ FC会員のみお一人様1枚まで
※3歳以上有料／別途手数料あり
詳細：https://bit.ly/4fIAMl8
■＜lynch. presents「BLACK BEAUTY BEASTS」＞
2025年9月15日(月/祝) 東京・Zepp DiverCity
open14:45 / start15:30
出演：D’ERLANGER / Plastic Tree / KIRITO / lynch.
KIRITOサポートメンバー：JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Allen(Dr)
詳細：https://pc.lynch.jp/bbb_2025
