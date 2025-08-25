8月24日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて、KIRITOとHAZUKIによる初のツーマンライブ＜THE CHEMICAL DESTRUCT - RESISTANCE CIRCUIT - KIRITO vs HAZUKI＞が開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

本公演は、KIRITOが2023年8月開催のワンマンライブを皮切りに「今後、対バンや主催イベントもやっていく」と夏の恒例イベント化を公言していた＜THE CHEMICAL DESTRUCT＞シリーズの第3弾となる。

過去にはAngelo、lynch.として互いの主催イベントに出演し合うなど、かねてより交流のあった二人だが、奇しくも同じ2022年に“KIRITO”、“HAZUKI”名義でのソロプロジェクトをそれぞれ始動。同年10月のニコ生『KIRITO CHANNEL』配信にHAZUKIがゲスト出演した際の会話をきっかけに、そこから約3年の時を経て今回のステージが実現した。

▲HAZUKI

KIRITOから「念願のハヅキリト」という言葉もあったように、バンドを持ちながらソロとしても活動するアーティストの中で、最もツーマンをやってみたい相手の一人がHAZUKIだったという。そして本公演に向けて、「40歳を過ぎて生き残っているミュージシャンはみんな、役割や使命があると思っている。若い人たちに、ロックミュージシャンなりの年の重ね方を一緒に見せていこうぜ」と述べていたのだった。

念願叶ったのはHAZUKIも同様で、当夜のステージ序盤において「今日はソロ同士ということで心境が違います。バンドをやっている者のソロはサブ的なものに見られがちですが、全然そんなことはないということを証明しに来ました！ どちらも100％心血を注いでいます！」と宣言した場面は、実に印象的だった。

▲KIRITO

無論、双方のファンにとっても待望の公演となった当夜。先攻は、lynch.で培ってきたラウドロックの要素を基盤に、より幅広くジャンルレスな音楽表現を探求しているHAZUKI [PABLO(G / P.T.P、The Ravens、RED ORCA、POLPO)、TSUYOSHI(G / Unveil Raze)、明徳(B / lynch.、VIVACE)、響(Dr / 摩天楼オペラ)］、後攻はヘヴィサウンドを軸にした攻撃力を高め続けるKIRITO [JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Allen(Dr)] が、それぞれ白熱のステージを繰り広げていった。

特筆すべきは、事前の匂わせ通り、両者が互いのステージに出演し、HAZUKIの「HEROIN(E)」、KIRITOの「Discord」をツインヴォーカルで披露したこと。肩を組んで歌う姿や、お立ち台での二人の咆哮、最後には熱い抱擁と満面の笑みが見られ、その眼福なシーンの数々にフロアが沸いたのは言うまでもない。なお、KIRITOが他のヴォーカリストと共に歌う楽曲として、ハードな「Discord」をチョイスしたのは今回が初。それは間違いなく、相手がHAZUKIだからこその選曲だった。

▲KIRITO

終演のアナウンスが流れても鳴り止まないアンコールは、この夜がいかに素晴らしいものであったかを物語っていた。かくして本公演は終幕となったが、9月15日にはZepp DiverCity(TOKYO)で行われる＜lynch. presents「BLACK BEAUTY BEASTS」＞にKIRITOが出演し、再び二人が交わることとなる。さらに、KIRITOの今後の動向として、11月15日から翌年1月11日にかけて＜KIRITO Tour 2025-2026『THE CLOCKWORK BIBLE』＞の開催が新たに決定した。ぜひ各地でKIRITOの今を体感してほしい。

■＜THE CHEMICAL DESTRUCT - RESISTANCE CIRCUIT - KIRITO vs HAZUKI＞

2025.8.24(日)＠川崎 CLUB CITTA’ セットリスト

【HAZUKI】

01 Ω

02 B•D•B•S

03 魔ノユメ

04 七夕乃雷-Shichiseki no rai-

05 霊蕾-laylay-

06 灼華

07 MOONLIGHT SLAVE

08 ØVERKILL

09 HEROIN(E) w/ KIRITO

10 BABY, I HATE U.

11 東京彩景-TOKYO PSYCHE-

【KIRITO】

01 THE ULTIMATE BEGINNING「ALPHA」

02 GRAND SCHEME

03 BALANCE

04 NEOSPIRAL

05 Gene

06 PLOT

07 I BLESS YOU

08 瓦礫の花

09 Discord w/ HAZUKI

■＜KIRITO Tour 2025-2026「THE CLOCKWORK BIBLE」＞

▼2025年

11月15日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

11月16日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

11月23日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

11月24日(月/休) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:30 / start17:00

12月04日(木) 宮城・仙台Rensa

open18:00 / start18:30

12月06日(土) 北海道・札幌PENNYLANE24

open17:00 / start17:30

12月11日(木) 福岡・福岡DRUM Be-1

open18:30 / start19:00

12月20日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open16:45 / start17:30

12月21日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

12月25日(木) 東京・Spotify O-EAST(FC限定)

open18:15 / start19:00

▼2026年

01月10日(土) 東京・Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

01月11日(日) 東京・Spotify O-EAST

open16:15 / start17:00

▼サポートメンバー

JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Natsu(Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)

▼チケット

一般料金：9,300円(ドリンク代別・税込)

ファンクラブ先行料金：8,800円(ドリンク代別・税込)

スタンディング／指定席

※12/25 Spotify O-EAST(FC限定)公演に関しては全席指定公演

【ファンクラブ先行受付】

受付期間：8月24日(日)21:00〜9月7日(日)23:59

制限枚数：お一人様1公演につき2枚まで

※同行者は非会員可

※12/25 Spotify O-EAST公演のみ FC会員のみお一人様1枚まで

※3歳以上有料／別途手数料あり

詳細：https://bit.ly/4fIAMl8

■＜lynch. presents「BLACK BEAUTY BEASTS」＞

2025年9月15日(月/祝) 東京・Zepp DiverCity

open14:45 / start15:30

出演：D’ERLANGER / Plastic Tree / KIRITO / lynch.

KIRITOサポートメンバー：JOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Allen(Dr)

詳細：https://pc.lynch.jp/bbb_2025

