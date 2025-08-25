ÏÉ¸«ÎèÆà¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿ÆÍ§¡×ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¹¤®¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¡Ê35¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç¿ÆÍ§¤Î½÷Í¥¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Âç¹¥¤¤Ê¿ÆÍ§(@maayamorinaga )¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢½÷Í¥¤Î¼é±Ê¿¿ºÌ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼é±Ê¤Ï2Æü¤Ë34ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö»Ò¶¡¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï²ñ¤¨¤ëµ¡²ñ¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£Ç¯¤â¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¶á¡¹¤æ¤Ã¤¯¤ê²ñ¤ª¤¦¤Í¡¡#happybirthday #¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¼é±Ê¤â¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼¡¡¤Þ¤¿¤¹¤°²ñ¤ª¤¦¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿ä¤·¤¬¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖÆó¿Í¡¢»÷¤Æ¤ë¤Ê¡¢Èþ¿Í»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£