¡¡¸µ¥¶¡¦¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¥º£È£á£î£î£á¤¬¡¢ÍèÆü¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¤µ¤óÄÉÅé¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥¸¡¼¥Ð¥ó¥É½éÂå¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î¥®¥¿¡¼¤ò¡¢¥ª¥¸¡¼¥Ð¥ó¥É¤ÎºÇ¸å¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¬¥¹¡¦£Ç¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£È£á£î£î£á¤Ï¡ÖÏÃÂê¤Î£Í£á£ò£ã£è£é£î£ç¡¡£Ï£õ£ô¡ªÂçºå¤ÈÅìµþ¸ø±é¤Ë¤Þ¤µ¤«»ä¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡££´£°¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ëÀÕÇ¤¤È´î¤Ó¤ò¶»¤Ë¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤ªÌòÌÜ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¸¡¼¤ÎÄÉÅé¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥»¥È¥ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø£Ã£ò£á£ú£ù¡¡£Ô£ò£á£é£î¡Ù¡Ø£Â£á£ò£ë¡¡£á£ô¡¡£ô£è£å¡¡£Í£ï£ï£î¡Ù¡Ø£Í£ò¡¥£Ã£ò£ï£÷£ì£å£ù¡Ù¡Ø£É¡¡£Ä£ï£î¡Ç£ô¡¡£Ë£î£ï£÷¡Ù¤ò¥¬¥¹¡¦£Ç¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥ô¥§¥¤¡¦¥Þ¥ë¥à¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£Á£Ò£Ã£È£É£Î£Ç¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¥ê¥ê¡¼¥¹£´£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö£Í£Á£Ò£Ã£È£É£Î£Ç¡¡£Ï£Õ£Ô¡¡£±£¹£¸£µ¡½£Ô£è£å¡¡£Å£ô£å£ò£î£á£ì¡¡£Æ£ì£á£í£å¡×¤¬£¹·î£³Æü¤ËÇßÅÄ¥Ð¥Ê¥Ê¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢£¸Æü¤Ë£Î£Á£Ç£Ï£Ù£Á¡¡£Ò£å£Î£Ù¡¡£ì£é£í£é£ô£å£ä¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë
£±£°Æü¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥ô¥§¥¤¡¦¥Þ¥ë¥à¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ü¡¼¥ë¥º¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Î¥í¥Ë¡¼¡¦¥í¥á¥í¡¢¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¬¥¹¡¦£Ç¡¢¥Ç¥£¥ª¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¡£