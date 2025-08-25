「移籍金記録を更新」ドイツ移籍のパリ五輪日本代表キャプテンが１年で退団？ 独有名誌が衝撃予測「大注目の存在になる」
先週末、ドイツ・ブンデスリーガの新シーズンが開幕した。
ドイツの有名なサッカー専門誌『Kicker』は、ブンデスリーガの「新シーズンに関する18の大胆な論点」と題した記事を掲載。18チームについて、新シーズンのトピックを１つずつ予想した。
その中で、ザンクトパウリについては、新加入の藤田譲瑠チマに注目。１年でチームを去ると衝撃の予測をしている。
「新加入のジョエル・チマ・フジタはザンクトパウリで１年間のみプレーし、フィリップ・トロイ（フライブルクへ550万ユーロで移籍）の（クラブの）移籍金記録を塗り替えるだろう。ベルギーから加入したこの日本人は、守備的MFとしてのエネルギーとパワーで、大注目の存在になるだろうからだ」
パリ五輪の日本代表でキャプテンを務めた23歳が、今シーズンの活躍により、チーム最高額の移籍金で来夏にステップアップを果たすと見ているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
