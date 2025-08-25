第107回全国高校野球選手権で4強入りした山梨学院の最速152キロ右腕・菰田陽生投手（2年）が25日、病院で右肘の軽度な筋損傷と診断を受け、1週間のノースローとなることが分かった。秋季高校野球山梨県大会を控える9月には段階的に投球を再開していく見込みだ。

21日に行われた沖縄尚学との準決勝では先発するも、右肘違和感を覚えて1回1失点で降板していた。1メートル94、100キロの体躯から最速152キロを投じ、打者としては木製バットで140メートルをかっ飛ばす長距離砲として名高い二刀流。来秋ドラフトの目玉とされていただけに診断結果には注目が集まっていた。軽度な筋損傷で1週間のノースローとの診断が下り、プロ12球団の担当スカウトも「ホッ」としただろう。

まだ完成に至っていない体に150キロの負担は決して小さくない。今春選抜では吉田洸二監督が1試合の登板イニングを「3回限定」に制限していた。今夏の甲子園でも本人が違和感をすぐに申告し、指揮官も異変を感じ取っていたため1回で降板させたことにより軽傷に留まった形だ。

沖縄尚学に敗れた直後には「凄く悔しい。もう一回3年生たちと試合がしたかった。来年は絶対に戻ってきたい」と涙ながらに語っていた菰田。新チームでは主将に就任し、大黒柱としてけん引していく。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）

◇菰田 陽生（こもだ・はるき）2008年（平20）12月21日生まれ、千葉県出身の16歳。御宿小では御宿少年野球クラブ、九十九里リトルリーグでプレーし、御宿中では千葉西リトルシニアに所属。50メートル走6秒4、遠投100メートル。憧れの選手はドジャース・大谷。自己最速152キロ。1メートル94、100キロ。右投げ右打ち。