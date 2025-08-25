¿·ÀîÍ¥°¦¡Öºî¤Ã¤Æ¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¡Ä¡×¤ª¼êÀ½¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖËÜµ¤¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¡×¡ÖÄ¶ÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êºîÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿·Àî¤Ï18Æü¤Ë¡ÖÈÎÇä¤·¤¿¤éÇã¤¦¡©¤¨¡©¡Ê¤¦¤½¤Ç¤¹¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥Ñ¡¼¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥¢¥¹¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¼êºî¤ê¡¢Çã¤¦°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´ïÍÑ¤ÇÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹¤èÍ¥°¦¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öºî¤Ã¤Æ¡¼¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£10ÅÀ¤ËÁý¤¨¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎÌ»ºÂÎÀ©¤À¡ª¡©¡×¡ÖËÜµ¤¤ÇÈÎÇä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä°ã¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡Ä¡×¡ÖÄ¶ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£