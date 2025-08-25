ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×Áª¼ê¡¡2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤ËÉÔÉþ¿½¤·Î©¤Æ¤Ø¡¡¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì¤Ë¤ÏºÇÄã3¥·¡¼¥º¥ó
¡¡ÆüÂç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¸å·ÑÁÈ¿¥¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢´ØÅì³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¤¬6·î¤Ë·èµÄ¤·¤¿2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛµ¡¹½¡ÊJSAA¡Ë¤ËÃçºÛ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¤Ë¤âÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë2Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤È1Éô¥ê¡¼¥°½êÂ°¤òµá¤á¤Æ¿½¤·Î©¤Æ¤ë¡£
¡¡ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Éô°÷¤¬°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢23Ç¯12·î¤ËÇÑÉô¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë´ØÅì³ØÏ¢¤òÂà²ñ¡£ÌôÊªÌäÂê¤Ë¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢°ìÄê¤Î»²²Ã¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¸µÉô°÷¤ä¿·ÆþÀ¸¤¬ºòÇ¯5·î¤«¤é¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅì³ØÏ¢¤ÏÅö½é¡¢3Éô½êÂ°¤¬ÂÅÅö¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¹»¤È¤ÎÂÎÎÏº¹¤ä·Ð¸³ÃÍº¹¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤ò¹ÍÎ¸¡£¶¥µ»ÎÏ¡¢°ÂÁ´ÌÌ¡¢¸øÀµ¤µ¡¢¸øÊ¿À¤òÁí¹çÅª¤ËÆ§¤Þ¤¨¡¢´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°2Éô¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬ÀÚ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢2Éô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Âç³ØÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì¤Ë¤ÏºÇÄã3¥·¡¼¥º¥ó¤¬É¬Í×¡£¾åµéÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¥Ü¥¦¥ë½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÇ½é¤«¤é¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÆóÅÙ¤ÈÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÌ³¤á¤Ä¤Ä¡¢Æü¡¹¸·¤·¤¤Îý½¬¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Î°Õ»×¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢´ØÅì³ØÏ¢¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¢ãÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉôÌôÊª»ö·ï¤Î·Ð²á¢ä
¡¡¢§23Ç¯8·î¡¡ÎÀÆâ¤ÇÂçËã¤ä³ÐÀÃºÞÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à¾ûºÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Éô°÷1¿Í¤òÂáÊá
¡¡¢§23Ç¯9·î¡¡ÆüÂç¤«¤éÌµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ß½èÊ¬¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡£Éô¤ÎÎÀ¤âÊÄº¿
¡¡¢§23Ç¯12·î¡¡ÇÑÉô¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê
¡¡¢§24Ç¯2·î¡¡´ØÅì³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¤«¤éÃ¦Âà
¡¡¢§24Ç¯5·î¡¡»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸å·ÑÁÈ¿¥¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤¬È¯Â
¡¡¢§25Ç¯6·î¡¡´ØÅì³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¤¬¡ÖÍ»Ö¤Î²ñ¡×¤Î²ÃÌÁ¤ò¾µÇ§