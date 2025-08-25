バルセロナが0-2から終了間際に逆転! フリック監督は開幕2連勝も「もっと改善しなければならない」
バルセロナは23日、敵地でのラ・リーガ第2節でレバンテと対戦し、3-2で競り勝った。ハンジ・フリック監督や選手のコメントをアメリカ『ESPN』が伝えている。
昨季王者のバルセロナは3トップに右からFWラミネ・ヤマル、FWフェラン・トーレス、新戦力のFWマーカス・ラッシュフォードを並べ、FWラフィーニャをトップ下に据えた布陣で臨んだ。
前半に2点を先行される苦しい展開となったが、後半の立ち上がりにMFペドリとF・トーレスのゴールで追い付くと、アディショナルタイムにはヤマルのクロスがオウンゴールを誘い、劇的な逆転勝利を飾った。
開幕2戦連発のF・トーレスは試合後、「監督はハーフタイムにいくつか戦術的な修正を与えてくれた。僕たちはポジションが良くなかった」と反省。「何よりも、僕たちが持つ勝者のメンタリティを見せなければならないと言われた」と続け、「後半は良い入りができ、効果的だった」と振り返った。
バルセロナはこの試合で再びトランジションでの脆さを露呈。レバンテにハイラインの背後を突かれて失点を重ね、さらに複数のチャンスを許した。
フリック監督は「レバンテは守備が良く、速い選手を揃えている。彼らのトランジションは非常に速く、ミスをすれば守るのは難しかった」と相手をリスペクト。その上で「逆転勝利には誇りを感じているが、もっと改善しなければならない。我々は完璧ではなかった。全てを話し合い、分析する。毎試合が改善の機会だ。もっと良くしていかなければならない。この試合はその助けになる」と、31日の次節ラージョ戦に向けて学ばなければならないと語った。
また、初先発で前半のみのプレーとなったラッシュフォードに関し、「マーカスは前半に何度か良さを見せてくれた。彼がどれだけチームを助けられるかを示した」と評価。「だが、もちろん後半は何かを変えなければならなかった。ラフィーニャを左サイドに戻すのが本来の形だ。彼はプレーの全てを理解しているし、中に入るタイミングも分かっている」と説明し、「我々は正しい交代をしたと思う」と述べた。
