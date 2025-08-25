¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡ª USJ¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¥Õー¥É¡õ¥°¥Ã¥º¤ò¸ø³«¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¤âÅÐ¾ì
¡ÚUSJ¡§¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¥Õー¥É¡õ¥°¥Ã¥º¡Û 9·î3Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇäÍ½Äê
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Î¿·¥á¥Ë¥åー
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡ª ¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Ñー¥Æ¥£¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡¦¥Û¥éー¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Î¥Õー¥É¡õ¥°¥Ã¥º¤ò9·î3Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¡¢¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢USJ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Õー¥É¤È¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡×¤Ï¥Ñー¥¯»Ë¾åºÇÂç¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤â¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú¥Ï¥ß¥¯¥Þ¡Û ¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¡Û ¡Ú¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡Û ¡Ú¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Û ¡Ú¥¹¥Ìー¥Ôー¡Û
TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
(C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦£Í£Á£Ð£Ð£Á
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
(C)CAPCOM