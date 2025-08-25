¥Û¥Æ¥ë¥êー¥È¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò8¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢Ê¬ÇÛ¶â¤â369±ßÁý³Û
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥êー¥ÈÅê»ñË¡¿Í <8985> [Åì¾Ú£Ò] ¤¬8·î25ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÃæ´Ö(1-6·î)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ66.4¡óÁý¤Î123²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î106²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤ÆÃåÃÏ¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î238²¯±ß¢ª256²¯±ß(Á°´ü¤Ï182²¯±ß)¤Ë7.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬30.3¡óÁý¢ª40.5¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢½¾Íè¤Î2´üÏ¢Â³¤Ç¤Î²áµîºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ22.7¡óÁý¤Î132²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢Ê¬ÇÛ¶â¤ò½¾Íè·×²è¤Î4461±ß¢ª4830±ß(Á°´ü¤Ï3937±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
