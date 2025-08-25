25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数968、値下がり銘柄数470と、値上がりが優勢だった。



個別ではＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>、オリエンタルコンサルタンツホールディングス<2498>、夢みつけ隊<2673>、ピクセルカンパニーズ<2743>、マリオン<3494>など12銘柄がストップ高。ｆｏｎｆｕｎ<2323>、テモナ<3985>、アドバネクス<5998>、ＧＦＡ<8783>は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ<1384>、コロンビア・ワークス<146A>、アズパートナーズ<160A>、オーテック<1736>、太洋基礎工業<1758>など211銘柄は年初来高値を更新。ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、ジェイ・エスコムホールディングス<3779>、ネクスグループ<6634>、豊和工業<6203>、テクノアルファ<3089>は値上がり率上位に買われた。



一方、京都きもの友禅ホールディングス<7615>、堀田丸正<8105>がストップ安。ヤマノホールディングス<7571>、木徳神糧<2700>、アイフリークモバイル<3845>、マツモト<7901>、Ｓｐｅｅｅ<4499>は値下がり率上位に売られた。



