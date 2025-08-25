日経平均25日大引け＝続伸、174円高の4万2807円 日経平均25日大引け＝続伸、174円高の4万2807円

25日の日経平均株価は前週末比174.53円（0.41％）高の4万2807.82円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は778、値下がりは775、変わらずは64。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を106.36円押し上げ。次いでリクルート <6098>が41.63円、アドテスト <6857>が31.06円、信越化 <4063>が23.97円、ファナック <6954>が18.57円と続いた。



マイナス寄与度は30.05円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、テルモ <4543>が29.85円、ＫＤＤＩ <9433>が24.72円、バンナムＨＤ <7832>が19.14円、ＴＤＫ <6762>が12.66円と並んだ。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、卸売業、機械、サービス業が続いた。値下がり上位には倉庫・運輸、電気・ガス、空運業が並んだ。



株探ニュース

