25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数412、値下がり銘柄数164と、値上がりが優勢だった。



個別ではイタミアート<168A>、イオレ<2334>、アプリックス<3727>、フィスコ<3807>、アルファクス・フード・システム<3814>など10銘柄がストップ高。ナルネットコミュニケーションズ<5870>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジンジブ<142A>、Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、博展<2173>、インフォメティス<281A>、ランディックス<2981>など61銘柄は年初来高値を更新。アクリート<4395>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、ジィ・シィ企画<4073>、ピアズ<7066>は値上がり率上位に買われた。



一方、フラー<387A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、クリングルファーマ<4884>が年初来安値を更新。フューチャーリンクネットワーク<9241>、ヘリオス<4593>、コンヴァノ<6574>、和心<9271>、コラボス<3908>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

