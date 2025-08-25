ETF売買動向＝25日大引け、全銘柄の合計売買代金1975億円 ETF売買動向＝25日大引け、全銘柄の合計売買代金1975億円

25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比12.6％増の1975億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.2％増の1573億円だった。



個別ではインデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> など53銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.33％高、ＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> が3.19％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が3.11％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.60％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は3.03％安と大幅に下落した。



日経平均株価が174円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金895億4500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1105億3600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が141億2000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が110億100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が107億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億5100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が82億9300万円の売買代金となった。



株探ニュース

