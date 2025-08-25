8月24日（日）、ABEMAの婚活リアリティー番組『ガールオアーレディー シーズン2』が放送開始。MCの平祐奈が、結婚相手で重視する意外なポイントを明かし、出演者からツッコミが入る一幕があった。

【動画】22歳婚活美女、美脚際立つショーパン姿（全身あり）

同番組は、毎週日曜日よる9時から放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく。番組MCには、藤森慎吾、アンミカ、若槻千夏、平祐奈が出演。

メンバーたちの恋模様をスタジオから見守る番組MCには、藤森慎吾、アンミカ、若槻千夏、平祐奈らが出演。今年27歳になる平は、同世代について「結婚ラッシュ」と語り、自身も「結婚願望はめちゃくちゃある」と本音を明かした。

初回のこの日は、女性メンバーが結婚相手候補となる男性を選ぶ場面からスタート。女性はマジックミラー越しに男性メンバーをじっくり観察でき、「結婚相手として向き合ってみたい男性」をそれぞれ指名する。ファーストセレクションでは“見た目”、セカンドセレクションでは“中身”を軸に選択し、どちらでも選ばれなかった男性はここで脱落となる。

また、セカンドセレクションでは、男性の年齢や年収、結婚歴、元恋人の人数、理想の出産時期などの項目が書かれたスクラッチカードが女性たちの目の前に置かれ、知りたい情報をチームごとに3つまで選んで削ることができる。ただし、開示されたプロフィールが誰のものかは明かされない。

どの情報を選ぶかによって、結婚相手に求める条件や価値観が浮き彫りになるこのシステムに、MC陣は「レディとガールで選ぶ3枚は違うのかな？」と注目。若槻が「平ちゃんだったらどの3枚？」と振ると、平が真っ先に挙げたのはなんと「出身地」だった。これにMC陣は「え！？」と驚きの声。藤森は「どうでもいいよ！」とツッコミを入れ、笑いを誘った。

さらに平が残りの2枚に選んだのは「職業」と「結婚歴」。結婚歴を入れたことに若槻は再び驚きの声を上げ、「（選べるのは）3個だよ？いいよどうでもそんなの〜」とツッコミを入れた。

一方で若槻は「年収」を最初に挙げ、これに平は「年収か〜」と納得の表情。若槻は「一応、知りたくない？いくらだっていいんだけど、興味はない？結婚ってなると」と本音を吐露。アンミカも「職業か年収のどっちかは入れる」といい、「その人が20代でどんな結果を残してきたかわかるから」と持論を語っていた。