¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡88.6¡ÊIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê7·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡63.0Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡62.7Ëü·ï¡Ê¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë»þ¹ïÌ¤Äê
Í½ÁÛ¡¡135.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡135.4Ëü·ï¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡-2.8%¡¡Á°²ó¡¡-2.8%¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥É¥¤¥ÄIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë17:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡88.6¡ÊIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô)
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô¡Ê7·î¡Ë23:00
Í½ÁÛ¡¡63.0Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡62.7Ëü·ï¡Ê¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡-0.2%¡¡Á°²ó¡¡0.6%¡ÊÁ°·îÈæ)
½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡Ê³ÎÊóÃÍ¡Ë¡Ê7·î¡Ë»þ¹ïÌ¤Äê
Í½ÁÛ¡¡135.4Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡135.4Ëü·ï¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô)
Í½ÁÛ¡¡-2.8%¡¡Á°²ó¡¡-2.8%¡Ê½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô¡¦Á°·îÈæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹