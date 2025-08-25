¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖBGM´ò¤·¤¤¡×¸µÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬22Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¸ø¼°¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºå¸ý¼îÈþ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Îºå¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢16Æü¤ËÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè26Àá¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï(¡û3-0)¤ËÍè¾ì¡£¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºå¸ý¤µ¤ó¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÇò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£º¸Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¼þ°Ï¤ØÃúÇ«¤Ë¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç½³¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¥Ã¥¯¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖBGM¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö¸ý¤Û¤É¤Ë¤â¤Ê¤¤KISS¤òBGM¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥ó¥¿¡¼³Ú¶ÊÎ®¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡×¡ÖÄ®ÅÄÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¸ý¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@tamami__official)¤ÇÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Îºå¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢16Æü¤ËÄ®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J1Âè26Àá¡¦¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï(¡û3-0)¤ËÍè¾ì¡£¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ºå¸ý¤µ¤ó¤ÏÄ®ÅÄ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÇò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£º¸Â¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¼þ°Ï¤ØÃúÇ«¤Ë¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºå¸ý¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@tamami__official)¤ÇÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë